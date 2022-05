Janša na spletni paradi v podporo Ukrajini: Zlo je preživelo

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, so s spletno parado po besedah organizatorjev želeli izpostaviti, da "brutalna ravnanja ruske agresorske vojske v 21. stoletju niso sprejemljiva in da demokratični svet izraža absolutno nestrinjanje z množičnimi pomori, genocidom in trpljenjem nedolžnih otrok, žensk, moških oziroma celotnega ukrajinskega naroda".

Janša je v svojem nagovoru med drugim povedal, da je svet pred 77. leti praznoval konec druge svetovne vojne, med tistimi, ki so žrtvovali svoja življenja, da bi zagotovili zmago nad nacizmom, pa so bili milijoni Ukrajincev.

"Leta 1945 je bilo poraženo samo eno zlo - nacionalsocializem ali nacizem. Drugo zlo, mednarodni socializem ali komunizem, je v spopadu s prvim zlom slavilo zmago. Vendar pa zlo samo zato, ker se spoprime z drugim zlom, še ne postane dobro. To drugo zlo je zasedlo Vzhodno in Srednjo Evropo ter Baltik. Razširilo je gulage in prisilna delovna taborišča. Pobilo je na milijone nedolžnih ljudi doma in v tujini," je dejal odhajajoči slovenski premier.

Janša: Zlo je preživelo

Kot je ob tem dodal, tudi zmaga Zahoda v hladni vojni ni odpravila tega zla. Če je namreč nacistična Nemčija po porazu doživela denacifikacijo, pa je komunistična Rusija po njegovem doživela le razpad Sovjetske zveze, medtem ko v njej ni bilo lustracije, niti dekomunizacije.

"Ni bilo pravice. Pa tudi na Zahodu ni bilo dovolj zanimanja za to. Zlo je preživelo. Danes omrežje KGB nadzoruje rusko državo. Ima jedrsko orožje in prihodnost je nejasna. Tam je še ena prevladujoča komunistična svetovna jedrska sila in druga hladna vojna ne bo enaka prvi. Slepota na Zahodu je še vedno velika, vendar se megla dviga zaradi vašega poguma in žrtvovanja," je Ukrajincem še sporočil Janša.

Ob tem je izrazil občudovanje za njihov neverjetni pogum in dejal, da se, ko branijo svojo domovino, borijo tudi za Evropo, s čimer so znova na pravi strani zgodovine. Predsednik slovenske vlade je še enkrat poudaril solidarnost z Ukrajinci in svojo polno podporo, da se tej državi takoj zagotovi jasna perspektiva za hitro vključevanje v EU.