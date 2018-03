SDS toži državo: "Volitve 2014 so bile ukradene"

Zaradi omenjenega procesa je bila bistveno motena predvolilna kampanja leta 2011, ko se je začelo sojenje v zadevi Patria, volitve 2014 pa so bile ukradene, je prepričan Janša.

S tožbenim zahtevkom želijo nekaj manj kot 900 tisočakov, po Janševih besedah gre za neko minimalno oceno škode. Iz tabele, ki so jo vložili v spis, je razvidna razlika med tem, koliko sredstev iz proračuna so dobili na podlagi doseženega volilnega rezultata in predvidevanj, koliko bi lahko dobili, če tega "političnega procesa" ne bi bilo, je še pojasnjeval predsednik SDS.

V SDS predlagajo državnmemu odvetništvu, da odškodnino izterja od tožilcev Branke Zobec Hrastar in Andreja Ferlinca ter sodnikov Branka Masleše, Barbare Klajnšek in ostalih sodnikov in tožilcev v zadevi Patria.

Ob tem pa niso vračunali, koliko sredstev je stranka izgubila za delo poslanske skupine v državnem zboru.

Dokazni postopek se je že končal, kar pomeni, da mora sodišče le še spisati sodbo. Hiter konec postopka je presenetil predvsem Janševega zastopnika Francija Matoza. S tem, da sodišče ni zaslišalo predlaganih prič, je kršilo postopek, je prepričan.

Janša je v zapor na Dobu odšel 20. junija 2014. Na poti so ga pospremili številni privrženci. Na fotografiji je z ženo Urško Bačovnik Janša, ki je pred odhodom svojega moža v zapor tudi nagovorila zbrano množico. Foto: Matej Leskovšek

SDS je med drugim predlagala zaslišanje nekaterih pravnikov, ki so opozarjali na nepravilnosti v procesu - Matevža Krivica, Klemna Jakliča in Mateja Avblja. Želeli so slišati tudi zakonca Radovana in Mire Marvin, ki da bi povedala, kako je takratni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša nekemu kolegu na javnem kraju razlagal, da je treba Janšo "sf...".

Prav tako so predlagali zaslišanje nekega Jožeta Razpotnika, ki naj bi mu predsednik senata višjega sodišča, ki je obravnaval pritožbo v zadevi Patria, višji sodnik Milan Štrukelj povedal, da je bila pritožba zavrnjena, ker je za to dobil ukaz "z vrha". Poleg Razpotnika je Matoz predlagal še zaslišanje Razpotnika Toneta Krkoviča, ki mu je Razpotnik povedal za Štrukljevo izpovedbo.

Janševi podporniki, prepričani, da je v zadevi Patria šlo za politični proces, so dolgo protestirali pred vrhovnim sodišče in zahtevali odhod tedanjega predsednika sodišča Branka Masleše. Foto: Bojan Puhek

Janša je sicer prepričan, da utemeljenost njihove tožbe dokazuje sodba ustavnega sodišča, s katero se je razveljavilo prvo- in drugostopenjsko sodbo ter zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovnem sodišču v zadevi Patria. "Sodišče je ugotovilo, da se mi je sodilo za kaznivo dejanje, ki ga ni bilo. Obtožni predlog sploh ne bi smel biti vložen, tedanji predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša pa je bil pristranki," si je Janša danes tolmačil sodbo ustavnega sodišča.

Masleša je po Janševih besedah z njim obračunaval na javnih dogodkih, nato pa se je sam postavil v senat, ki je odločal o zahtevi za varstvo zakonitosti, je še spomnil. "To ni moje zatrjevanje, to so ugotovitve," je dodal predsednik SDS.

Afera Patria je po mnenju tožnikov vplivala tako na volilno udeležbo kot na volilni rezultat. "Če protipravnega ravnanja v procesu Patria ne bi bilo, bi stranka SDS na predčasnih volitvah v letih 2011 in 2014 dobila vsaj tako visok odstotek glasov kot na volitvah leta 2008," ocenjujejo.