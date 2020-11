Janša je obiskal mariborskega župana Arsenoviča

Predsednik vlade Janez Janša je včeraj obiskal mariborski klinični center, kjer se je z vodstvom pogovarjal o razmerah, povezanih z epidemijo bolezni covid-19, in potrebnih investicijah v povečanje zdravstvenih kapacitet v Mariboru in regiji.

Zvečer pa je premier obiskal tudi Mestno občino Maribor, kjer se je srečal z mariborskim županom Sašo Arsenovičem, podžupanom Samom Petrom Medvedom, poslancem SDS Dejanom Kalohom, predsednikom sveta UKC Jožetom Šabedrom ter mestnim svetnikom Alenom Filipovičem.

Na občini obisk ocenjujejo kot pozitivno gesto

Kot so ob tem zapisali na občini, se je predsednik vlade v Mariboru ustavil med opravljanjem sobotnih delovnih obveznosti med Ljubljano in Mursko Soboto, kar vodstvo Mestne občine Maribor ocenjuje kot pozitivno gesto, saj si je premier vzel čas in županu prisluhnil glede vseh odprtih tem odnosa med občino in vlado.

Janša županu zagotovil proaktivno delo ministrstev do mestne občine

Janša in Arsenovič sta spregovorila o prenosu Upravne enote Maribor na novo lokacijo, o izzivih črpanja evropskih sredstev, o financiranju projektov MO Maribor, kjer je premier potrdil dogovor o financiranju, ki sta ga sprejela minister za kulturo Vasko Simoniti in župan Arsenovič. Mariborska občina in ministrstvo za kulturo sta se dogovorila, da bosta 24 milijonov evrov vreden projekt Center Rotovž financirala vsak polovico.

Premier je županu zagotovil proaktivno delo ministrstev do mestne občine Maribor, še posebej tistih, ki trenutno niso aktivno vpeta v reševanje zadeve koronavirusa.

Vlada bo januarja obiskala Maribor

Na občini še posebej pozdravljajo zagotovitev predsednika vlade Janeza Janše, da bo Maribor v mesecu januarju 2021 obiskal s celotno ministrsko ekipo.