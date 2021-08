Janša: Če se iz zgodovine nismo sposobni ničesar naučiti, bomo obsojeni na ponavljanje

Ob današnjem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v državnem svetu poteka tudi mednarodna konferenca. Premier Janez Janša je v uvodnem nagovoru med drugim poudaril, da bomo, če se iz zgodovine nismo sposobni ničesar naučiti, obsojeni na ponavljanje. Za to, da bi dosegli narodno spravo, pa nas po njegovih besedah čaka še veliko dela.

Mednarodna konferenca poteka v organizaciji državnega sveta, zunanjega ministrstva in Študijskega centra za narodno spravo v sodelovanju s platformo evropskega spomina. Potekala bosta dva panela, prvi na temo Slovenije in drugi na temo srednje in vzhodne Evrope.

Direktor Študijskega centra za narodno spravo Tomaž Ivešić je v uvodnem nagovoru spomnil, da letos zaznamujemo 30 let osamosvojitve, 80 let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem in 25 let od sprejetja zakona o popravi krivic. "Zaradi teh simbolnih obletnic in predsedovanja Slovenije svetu EU se nam je organizatorjem zdelo pomembno organizirati mednarodno akademsko konferenco, s katero bi v zgodovinsko-pravnem smislu pretresli, kaj vse je že bilo storjenega na področju sprave, poprave krivic in kaznovanja kršiteljev človekovih pravic v totalitarnih režimih," je povedal.

Po njegovem mnenju ima Slovenija na tem področju nekaj pomembnih dosežkov, pa tudi neuspehov. Med uspehe šteje skupno skoraj 36 tisoč odločb, tako političnim zapornikom kot žrtvam povojnih pobojev in njihovim svojcem. Na podlagi odločb je bilo izplačanih za 127 milijonov evrov odškodnin. Med neuspehe pa Ivešić šteje dejstvo, da do danes za zločine v času druge svetovne vojne še ni bil obsojen nihče, saj so vse obtožnice padle. Pa tudi, da po več desetletjih določeni postopki denacionalizacije še niso bili končani.

Kovšca o pomenu besede sprava

Foto: Ana Kovač Na nekatere neuspehe je opozoril tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je spregovoril o pomenu besede sprava. Po njegovih besedah je sicer izraz sprava kot politični pojem zlorabljen. Zdi se mu pomembno, da se javno ozavesti, da sprava pomeni opuščanje zamer za nazaj, nikakor pa ne omogočanje nelegitimno pridobljenih privilegijev kogarkoli za naprej.

"Latentnost tega uničujočega duha sovraštva je zamenjal direkten, agresiven politični diskurz. Hujskaštvo, obtoževanje, etiketiranje, trdno skrito za psevdonimi in lažnimi profili na družabnih omrežjih. Vse to so dokazi, da moramo spravo ozavestiti, ne le kot narod in posamezniki, temveč jo z glavo in srcem resnično udejanjati," je dejal Kovšca. Po njegovem mnenju je sprava proces, ki bo še trajal.

Predsednik vlade Janez Janša je v svojem govoru spomnil, da je bilo za sprejetje resolucije, na podlagi katere zaznamujemo današnji dan, potrebnih več kot 15 let. Za to, da bi dosegli narodno spravo, nas po njegovih besedah čaka še veliko dela. Nam je pa v tem času uspelo ohraniti spomin pred pozabo. "Danes nihče v Sloveniji ne more reči, da ne pozna ali nima možnosti poznati vse resnice, vseh plati dogajanj v času vseh totalitarizmov, pod katerimi smo Slovenci trpeli," je navedel.

"Ne glejmo samo nazaj, ampak glejmo tudi naprej"

V svojem nagovoru je predsednik vlade izrazil tudi zaskrbljenost, da v odnosu med evropskimi dejavniki do totalitarnih, zločinskih režimov v zadnjem času opažamo dokaj podoben pristop, kot smo ga lahko opažali v nekem obdobju tridesetih let prejšnjega stoletja do nacizma v Nemčiji. "Danes, ko se spominjamo žrtev totalitarnih režimov na evropskih tleh, ne glejmo samo nazaj, ampak glejmo tudi naprej. Če se iz zgodovine nismo sposobni ničesar naučiti, bomo obsojeni na ponavljanje," je še poudaril premier in dodal, da govori kot predsednik vlade države, ki mora tu še ogromno postoriti, tudi s samokritiko.

Zorčič za kazensko preganjanje poveličevanja nacizma in totalitarnih simbolov

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je ob današnjem vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov poudaril, da je vsako poveličevanje nacizma in totalitarnih simbolov izredno nevarno in nedopustno, pa vendar vse bolj pogosto početje. Zato bi moralo biti tudi pri nas kazensko preganjano, se je zavzel.