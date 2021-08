Sassoli okrcal Janšo glede Afganistana; sodeluje naj z evropskimi institucijami

"Naše institucije si prizadevajo ugotoviti, kakšna solidarnost bi bila potrebna za vse, ki jih ogroža novi afganistanski režim, in ne le za Afganistance, ki so sodelovali z nami," je po poročanju STA dejal David Sassoli v izjavi za italijansko Rainews24 ob robu srečanja v Riminiju.

Janez Janša je dopoldne na Twitterju zatrdil, da EU ne bo odpirala nobenih evropskih "humanitarnih" oziroma migracijskih koridorjev za Afganistan. "Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz leta 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo Nata. In članicam EU, ki varujejo našo zunanjo mejo," je zapisal.

Na Sassolijevo izjavo pa je Janša na Twitterju poudaril, da je na članicah EU, da se odločijo, ali želijo sprejeti še en migracijski val. "Trenutno pa nimamo niti konsenza niti kvalificirane večine, pravzaprav nobene večine sploh glede vprašanja, kaj storiti. In mi že izražamo solidarnost tistim, ki so delali z nami," je še zapisal Janša.

Actually, it is up to the #EU member states to decide if they want to take another wave of migration or not. Currently, there is neither consensus, neither qualified majority, neither any majority at all to do that. And we ARE showing solidarity to those who have worked with us. https://t.co/r094sdwpeF