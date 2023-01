Janković o cenah elektrike: Pri tej ceni bomo ostali do konca aprila

Energetika Ljubljana je z novembrom znižala variabilno ceno toplote za 13 odstotkov oziroma za 12 evrov glede na dotlej veljavno ceno.

Vlada je sicer zaradi občutnih podražitev ogrevanja po nekaterih slovenskih občinah 24. januarja izdala uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, s katero je najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote določila pri 98,70 evra na megavatno uro. Uredba velja od 1. januarja do 30. aprila.

A kot je pojasnil Janković, se tudi po vladni uredbi in novih podražitvah niso odločili za zvišanje cene.

Gradnja kanala C0 bo končana letos

Poleg tega je ljubljanski župan po odločitvi upravnega sodišča, da je AAG lahko stranka v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za del kanala C0 med Črnučami in Brodom v Ljubljani, dejal, da je odpiranje tega soglasja na pravnomočno gradbeno dovoljenje "praktično neizvedljivo". Gradnjo nadaljujejo, končana bo letos, je napovedal.

Agencija za okolje (Arso) v tej zadevi društvu Alpe Adria Green (AAG) ni priznala statusa stranskega udeleženca, zato so se v društvu najprej obrnili na pristojno ministrstvo, nato pa sprožili upravni spor. Kot so prejšnji teden sporočili iz društva, je sodišče ugotovilo, da ministrstvo pritožbe AAG ne bi smelo zavreči kot nedovoljene, saj se je imelo društvo na odločitev agencije za okolje pravico pritožiti. Zadevo je zato vrnilo v ponovni postopek. V AAG tako menijo, da občina Ljubljana kot investitor za ta del kanala C0, kjer dela še niso končana, nima okoljevarstvenega dovoljenja.

Na konferenci je poudaril, da imajo soglasje Arsa

Ljubljanski župan pa je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je vnovično odločanje o okoljevarstvenem soglasju na pravnomočno gradbeno dovoljenje "praktično neizvedljivo", saj da že imajo soglasje Arsa, na podlagi katerega so tudi dobili gradbeno dovoljenje.

V prihodnjem tednu bodo tako po Jankovićevih napovedih začeli dela še na tretjem delu kanala C0, projekt pa bo končan letos, vključno z nadgrajeno čistilno napravo v Zalogu. "Voda bo še bolj varovana, še bolj čista," je dejal župan. Ob tem je pojasnil, da bodo lahko s čistilno napravo čistili tudi fekalije iz Vodic in Medvod.

Kot meni Janković, gre pri omenjeni sodbi, ki je po njegovih trditvah na občini niso dobili, saj gre za tožbo proti (nekdanjemu) ministrstvu za okolje in prostor, za povsem formalno zadevo, ki se ne dotika vsebine.

Seje, ki jo zahteva opozicija, ne bo sklical

Janković je omenil tudi pobudo za sklic izredne seje mestnega sveta o kanalu C0, ki jo je zahtevala opozicija. Opozicijskim svetnikom je že odgovoril, da seje ne bo sklical, saj da so to poskusili že leta 2019 "in so bili tudi takrat nesklepčni". "Sklicevati sejo samo zaradi seje je popolnoma nepotrebno," je prepričan župan. Kot je pojasnil, je sicer tudi pozval mestne svetnike iz Liste Zorana Jankovića, Gibanja Svoboda in SD, da se seje ne udeležijo.