Janković: Cena ogrevanja v Ljubljani bo najmanj za 20 odstotkov nižja #foto

"Naša dolžnost je, da Ljubljančankam in Ljubljančanom zagotovimo višjo kakovost življenja in ekonomsko možnost preživetja," meni Janković. Foto: Ana Kovač

Mestna občina Ljubljana je predstavila zamisel o gradnji sežigalnice, s katero bi, kot so poudarili, trajno rešili težavo nereciklabilnih mešanih komunalnih odpadkov in dosegli umik premoga iz občine. Da sežigalnica ni rešitev, so medtem prepričani v več strankah, kjer objektu zaradi vplivov na okolje ostro nasprotujejo.

Zamisel o sežigalnici je ljubljanska občina danes predstavila v Cukrarni, kot primer dobre prakse pa so izpostavili tovrstne objekte na Dunaju. Kot je pojasnil župan in deželni glavar mesta Dunaj Michael Ludwig, so se v mestu izziva ravnanja z odpadki lotili v treh fazah.

Na Dunaju letno ustvarijo 1.200 milijonov ton odpadkov

"Prva je preprečevanje nastajanja odpadkov, drugi korak je recikliranje," je pojasnil in dodal, da na Dunaju letno ustvarijo okoli 1.200 milijonov ton odpadkov, okoli tretjino jih reciklirajo. Tretja faza je prinesla vprašanje, kaj z odpadki, ki jih ne moremo reciklirati, je dejal dunajski župan in pojasnil, da so v avstrijski prestolnici leta 2016 začeli večji poudarek namenjati sežiganju odpadkov.

"Imamo štiri velike sežigalnice na območju samega mesta. Vprašali smo se, kaj je bolje – da zakopljemo odpadke v zemljo, kar vzame veliko prostora, ali da jih predelamo tako, da jih sežgemo na do okolja prijazen način in poskrbimo za čiščenje izpustov," je dejal ter poudaril, da sežigalnica Spittelau stoji v neposredni bližini ene izmed najboljših svetovnih splošnih bolnišnic.

Michael Ludwig poudarja, da sežigalnica Spittelau stoji v neposredni bližini ene izmed najboljših svetovnih splošnih bolnišnic. Foto: Ana Kovač

V Ljubljani bi uporabili najboljšo razpoložljivo tehnologijo

Odpadke na Dunaju trajnostno obdelujejo in predelujejo, pri čemer proizvajajo toploto, ki jo po županovih pojasnilih uporablja na tisoče gospodinjstev, na ta način pa so znižali tudi izpuste ogljikovega dioksida. "Imamo najbolj učinkovite filtre za čiščenje izpustnih plinov. Če bi naši dimni plini škodovali prebivalcem, sežigalnice zagotovo ne bi postavili pri bolnišnici," je poudaril.

Najboljšo razpoložljivo tehnologijo bi uporabili tudi v Ljubljani, je zatrdil Marko Agrež iz Energetike Ljubljana. Kot je dejal, bi sežigalnica trajno rešila problem nereciklabilnih mešanih komunalnih odpadkov. Te bi uporabili koristno in v praksi uresničili načelo krožnega gospodarstva, je dejal in pojasnil, da bi z uporabo goriva iz odpadkov občina lahko zagotovila umik premoga iz Ljubljane.

Marko Agrež iz Energetike Ljubljana pravi, da bi sežigalnica v Ljubljano trajno rešila problem nereciklabilnih mešanih komunalnih odpadkov. Foto: Ana Kovač

V igri sta dve lokaciji

V igri za postavitev sežigalnice v Ljubljani sta sicer dve lokaciji, ena ob Zaloški cesti v neposredni bližini moščanske toplarne, druga pa ob Letališki cesti, je dejal Agrež.

"Lahko govorimo o tem, ali je pametno in ekološko, da tanker vozi premog iz Indonezije, da kamioni vozijo odpadke," pa je dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je zatrdil, občina z obuditvijo ideje o sežigalnici ne odstopa od strategije Nič odpadkov, bo pa do tja še dolga pot. Količina odpadkov na prebivalca se v Sloveniji povečuje, krivuljo pa moramo po njegovih besedah nujno obrniti navzdol.

"Naša dolžnost je, da Ljubljančankam in Ljubljančanom zagotovimo višjo kakovost življenja in ekonomsko možnost preživetja. V Ljubljani bo kakovost življenja boljša, predvsem ker ne bomo več uporabljali premoga," je dejal in dodal, da se danes lahko šalimo o energentih, o plinu, ko je zunaj 35 stopinj Celzija, "prišla pa bo zima, pa se bomo vprašali, kaj je s položnicami". Presodil je, da bo v vsakem stanovanju, ki bo na vročevodu, cene ogrevanja čez nekaj let najmanj za 20 odstotkov nižja.

Po besedah ljubljanskega župana se količina odpadkov na prebivalca v Sloveniji povečuje, krivuljo pa moramo nujno obrniti navzdol. Foto: Ana Kovač

Sežigalnici nasprotuje zdravstvena stroka

Nestrinjanje s projektom so medtem na ločenem dogodku izrazili v stranki Vesna, Levici, Listi kolesarjev in pešcev, Piratski stranki in iniciativi Ljubljana odprto mesto. "S tem, ko so se mestne oblasti odločile, da predstavitev projekta sežigalnice in javno razpravo izvedejo sredi šolskih počitnic in poletnih dopustov, so pokazale, kako si predstavljajo dialog s ključnimi deležniki," je poudarila koordinatorka ljubljanske lokalne skupine pri Vesni Jasminka Dedić.

Sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović je dodal, da sežigalnici, ki jo predvideva uredba, sprejeta v času prejšnje vlade, ostro nasprotuje tudi zdravstvena stroka, saj ni natančno določeno, kateri vplivi objekta na zdravje se morajo presojati.

"Lani pozimi smo s kolesarjenjem po mestu merili vsebnost trdnih delcev PM 2,5. Ugotovitve so bile naravnost šokantne, večino dni pozimi so bile vrednosti teh delcev prežene tudi do desetkrat," ga je dopolnil ljubljanski mestni svetnik in član Liste kolesarjev in pešcev Janez Stariha. "Umestiti potem še neko tako sežigalnico na območje, kjer so delci že preseženi, je po našem mnenju neprimerno," je dodal.

"Sežigalnice problema ne rešujejo, ampak povečujejo"

Sopredsednica stranke Vesna Urša Zgojznik je medtem na dogodku strnila pismo avstrijske zelene stranke glede sežigalnic na Dunaju, ki se pogosto omenjajo kot zgled. "Domnevno enostavna proizvodnja energije brez nadaljnje predelave odpadkov je največji problem sežigalnic. Zaradi sežiga se ne uporablja mehanska biološka obdelava, ni dovolj ločenega zbiranja odpadkov in recikliranja. Prav te tehnologije pa bi dodatno zmanjšale emisije toplogrednih plinov pri ravnanju z odpadki in hkrati prihranile pomembne surovine," je povzela njihovo stališče, s katerim se v Vesni strinjajo.

Postavitvi sežigalnice v Ljubljani nasprotuje tudi Levica. Kot je dejal Luka Omladič iz omenjene stranke, sežigalnice ne prinašajo rešitev za presežno plastiko, omogočajo le to, da industrija plastike lahko še naprej kuje dobičke, dobičke pa kujejo tudi predelovalci, ki so začeli govoriti o "zeleni ekološki samooskrbni energiji". "Energija iz kurjenja plastike je v še tako sodobnih sežigalnicah ogljično najbolj potratna, energija z največ izpusti in največjim okoljskim negativnim vplivom," je poudaril.

Kot je dodal, sežigalnice problema ne rešujejo, ampak ga ohranjajo in še povečujejo. "Na ta način ne bomo nikoli prekinili začaranega kroga eksplozije proizvodnje plastike," je dejal.

"Čudi me, da nekdo, še preden je slišal govore, pravi, da je proti," govore nasprotnikov komentira Janković. Foto: Ana Kovač

"Ni prav, da vladna stranka nasprotuje sežigalnici"

Proti sežigalnici so tudi Mladi za podnebno pravičnost, ki pa so v sporočilu za javnost izpostavili netransparentnost pri trenutnem postopku sprejemanja odločitev, čaš da so do zdaj vsi postopki odločanja potekali za zaprtimi vrati.

"Čudi me, da nekdo, še preden je slišal govore, pravi, da je proti. Mi bomo imeli javno razpravo. Ni mi pa prav, da vladna stranka protestira proti sežigalnici. Je v vladi, v rokah ima vse vzvode, da vlada ne razpiše koncesije in je s tem vse rešeno," pa je dogodek nasprotnikov sežigalnice komentiral Janković.

