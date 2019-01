Šarec: Ve se, kdo je tudi na domačih volitvah dobil največ glasov

LMŠ, SMC in SAB so že izkazale interes za morebitno sodelovanje in oblikovanje skupne kandidatne liste na majskih volitvah v Evropski parlament, a termina za srečanje, na katerem bi se dogovorile, še niso uskladile. Po zadnjih informacijah se bodo sestale predvidoma v drugi polovici januarja.

Premier Marjan Šarec, ki vodi največjo vladno stranko, je naklonjenost ideji o skupni kandidatni listi strank, ki so v politični družini Alde, izrazil tudi konec novembra. Kot pogoj je postavil, "da se ve, kdo je tudi na domačih volitvah dobil največ glasov". Tako je pričakovati zahtevo, da bi bil nosilec kandidatne liste iz njihove stranke. O imenih na kandidatni listi sicer še ni veliko govora.

Aktivnosti za majske volitve pospešile tudi druge stranke

V sredinem pogovoru na Škrabčevi domačiji je premier napovedal, da bodo priložnost dali tudi novim ljudem. O morebitnem skupnem nastopu je dejal, da "ne bo tragedije", ne glede na to, kako se bodo pogovori odvili.

Tudi druge stranke so v začetku leta pospešile aktivnosti za majske volitve. V nekaterih je bolj pestro in so že razkrile nekaj imen, ki bodo na kandidatnih listah, na primer SD in NSi. Tudi v drugih strankah se pripravljajo na oblikovanje list ter programov, med drugim v SDS, DeSUS, Levici in SNS.