Daleč največ ljudi se je iz Slovenije izselilo leta 2009, ko je iz dežele na sončni strani Alp odšlo skoraj 18.800 ljudi. Med njimi so prevladovali moški, teh je bilo 14.800, žensk pa nekaj manj kot 4000. Največji delež odseljenih je bil iz osrednje Slovenije, podravske in savinjske statistične regije, najmanjši pa iz posavske in koroške regije.

Iz Slovenije so takrat največ odhajali tuji državljani - rekordnega leta 2009 se jih je odselilo kar 15.000, medtem ko se je slovenskih državljanov odselilo le 3700.

V zadnjih letih najmanj izseljenih leta 2011

V naslednjih dveh letih se je izseljevanje nekoliko umirilo, leta 2011 je bilo izseljenih celo manj kot pred krizo leta 2006. Potem so se številke spet začele obračati navzgor in se do danes še niso umirile.

Lani so bile namreč spet vrtoglave, najvišje v zadnjih desetih letih, če izvzamemo leto 2009. Med njimi pa zdaj že prevladuje delež slovenskih državljanov.

Po podatkih statističnega urada se je lani iz Slovenije izselilo 17.555 prebivalcev - od tega 9871 slovenskih državljanov in skoraj 7700 tujih državljanov.

Lani se je izselilo za celo Postojno Slovencev

Delež izseljenih glede na državljanstvo se je obrnil leta 2012, od takrat naprej se namreč strmo povečuje delež izseljenih slovenskih državljanov.

Do leta 2011 je namreč Slovenijo v povprečju letno zapustilo 4000 Slovencev, leta 2012 pa za polovico več od tega povprečja. Vse od takrat to število samo še raste.

Predlani se je izselilo 8800 slovenskih državljanov oziroma več, kot je prebivalcev Vrhnike, lani pa skoraj 9900 oziroma več, kot je prebivalcev Postojne.

Meka za Slovence je Avstrija

Med državljani Slovenije zadnja leta postaja vse bolj priljubljena destinacija naša severna soseda. Še leta 2011 se je tja preselilo le 630 Slovencev oziroma 13 odstotkov vseh izseljencev, lani pa skoraj 2500 oziroma četrtina vseh lani izseljenih Slovencev.

Velik delež izseljencev nov dom že leta išče tudi v Nemčiji, tja se je lani odselilo 1860 slovenskih državljanov oziroma skoraj petina vseh izseljenih. V zadnjih sedmih letih se je daleč največ Slovencev v Nemčijo preselilo leta 2012, in sicer skoraj 2300.

Med 500 in 600 Slovencev se letno preseli na Hrvaško, zadnja leta pa je vse več interesa za življenje v Veliki Britaniji - še leta 2011 se je tja odselilo le 150 Slovencev, lani pa že skoraj 650.

V Avstrijo se preseljuje vedno več Slovencev. Foto: Pixabay

V Bolgarijo v povprečju sedem Slovencev letno, lani kar 250

Med Slovenci, ki se selijo nekoliko dlje, sta najbolj priljubljeni Severna in Srednja Amerika, lani se je tja skupno odselilo nekaj več kot 400 slovenskih državljanov.

Zanimiv je tudi podatek, koliko Slovencev se je lani preselilo v Bolgarijo. Medtem ko se je v to evropsko državo v zadnjih letih v povprečju preselilo dobrih sedem Slovencev, se jih je lani skoraj 250.

Skoraj polovica izseljenih slovenskih državljanov ima srednješolsko izobrazbo. Glede na spol pa bistvene razlike med moškimi in ženskami ni.

Selitveni prirast še vedno pozitiven

Kljub množičnemu izseljevanju je selitveni prirast še vedno pozitiven. Medtem ko se je lani izselilo omenjenih 17.600 ljudi, se jih je v Slovenijo priselilo 18.800, selitveni prirast pa je bil nekaj več kot 1200.

Selitveni prirast je bil pozitiven tudi v preteklih letih, in sicer se giblje med 500 in 1000. Negativen je bil le v letih 2010 in 2014, in sicer -521 oz. -490.

To so v primerjavi s podatki izpred desetletja zelo nizke številke, za primerjavo, leta 2008 se je v Slovenijo priselilo 18.500 ljudi več, kot se jih je odselilo.

V Slovenijo se še vedno največ priseljujejo državljani Bosne in Hercegovine, Srbije in Kosova.

Koliko Slovencev se vrne?

Po podatkih statističnega urada se vedno več Slovencev tudi vrača - v zadnjih desetih letih se jih je vsako leto v povprečju vrnilo okoli 2800. Lani se jih je vrnilo skoraj 3300.