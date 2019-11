Po petkovem napadu z Metelkove sporočajo: Vsi smo soodgovorni za porast kulture in družbe nasilja

Potem ko se je v petek zjutraj skupina nasilnežev znesla nad LGBT-klubom Tiffany na Metelkovi ulici v Ljubljani, so iz metelkovske skupnosti sporočili, da so še vedno pretreseni ter da je dogodek kazalnik, da je sovraštvo do LGBTIQ-manjšin v naši družbi še zelo navzoče.

Napadalci so v petek, prvega novembra okrog šeste ure zjutraj, razbili vhodna vrata stavbe Lovci, v kateri sta LGBT-kluba Tiffany in Monokel, ter vdrli v klub z namero, da fizično napadejo delujoče v omenjenih klubih. Vandali so zmerjali osebje in jim grozili, pri tem pa povzročili za nekaj tisoč evrov škode.

V metelkovski skupnosti so še vedno pretreseni zaradi petkovega dogodka, ki je še eden od pokazateljev, da je sovraštvo do LGBTIQ-manjšin v naši družbi še kako navzoče, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Javni prostor je čedalje bolj prežet z nikdar sankcioniranimi izrazi sovraštva"

"Zgodovina se rada ponavlja. Deset let je minilo od homofobnega napada na Cafe Open; tokrat na srečo ni prišlo do telesnih poškodb. Ni ga zidu, vrat ali šipe, ki ga metelkovkci ne bi postavili nazaj. To smo dokazali v preteklosti, nazadnje po lanskoletnem požigu Jalle Jalle, in tako bo tudi v prihodnje," so sporočili.

Ob tem, da se bodo ponovno pač postavili na noge, pa so izpostavili, da mora iti saniranje škode "z roko v roki z gradnjo varne, solidarne in spoštljive skupnosti", ter da je to "zadnja leta zaradi sistematičnega poglabljanja družbenih neenakosti in normalizacije kulture sovraštva vse teže, javni prostor pa je čedalje bolj prežet z nikdar sankcioniranimi izrazi sovraštva bodisi do tujcev, socialno ogroženih, žensk in z vedno pogostejšimi napadi na LGBTIQ-osebe in skupnosti."

Povezava med politikami oblasti, ki so sovražno nastrojene proti delu družbe – tako denimo v primeru drastičnega zmanjšanja denarne socialne pomoči ali morilskega mejnega režima –, in fizičnimi napadi uličnih nasilnežev je nesporna.

Vsak dan se je treba boriti proti nasilju

V svojem sporočilu so še zapisali, da smo "vsi soodgovorni za porast kulture in družbe nasilja, tako tisti, ki imajo vpliv na javno mnenje, kot tisti, ki ob pojavu nasilja in sovraštva molčijo." Prav zato AKC Metelkova mesto že 26 let gradi prostor svobode, strpnosti, sobivanja, izražanja in solidarnosti v prizadevanju, da se ta razširi čez metelkovske zidove, dodajajo.

"Ni dovolj, da Ljubljanski grad enkrat na leto zažari v barvah mavrice, vsak dan je namreč treba delovati zoper sleherno nasilje, obsojati in zaustavljati kakršnekoli nasilne akcije in preprečevati širjenje sovraštva na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali kakšne druge osebne okoliščine."

Ob tem so pozvali vse, tako obiskovalce in podpornike Metelkove kot splošno javnost, da se odzovejo na vsak primer nasilja ter podprejo prizadevanja za boj proti širjenju sovraštva do LGBTIQ-manjšin.

Na koncu pa so nasilnežem sporočili: "Beseda 'pička' je seksistična in vulgarna oznaka za karakterno lastnost osebe in naj bi med drugim pomenila tudi strahopetnost. Strahopeten je, kdor si ne vzame časa za premislek o človekovih pravicah in dostojanstvu za vse, temveč podlega vedno bolj navzočemu širjenju laži in sovraštva; to je tisti, ki izvede napad takrat, ko v prostoru ostane le še nekaj oseb; razbija in grozi, nato pa zbeži. Delujoči v Klubu Tiffany/Monokel so s svojo samoobrambno držo zaščitili tako prostor kot drug drugega. Samo njihova zasluga je, da posledice napada niso bile še veliko hujše ali celo tragične."

