Italijanske vojaške zdravstvene delavce pripravljajo na delo v UKC Ljubljana #video

Prihod devetih zdravstvenih delavcev iz vrst italijanske vojske so po nedeljski odpovedi leta na Brniku pričakovali danes okoli poldneva. Vendar se je njihov prihod znova zamaknil. Kot je na novinarski konferenci na Brniku povedal poveljnik Vojaške zdravstvene enote Logistične brigade Slovenske vojske Aleksander Vidergar, gre za devet karabinjerjev, medtem ko sta že v nedeljo v Slovenijo prispela dva pripadnika italijanske mornarice in štirje pripadniki zračnih sil.

Pripravljajo jih na epidemiloško situacijo v Sloveniji

V kranjski vojašnici so zanje pripravili predstavitev, ki je vsebovala epidemiološko situacijo v Sloveniji in predvideni načrt dela v ljubljanskem kliničnem centru. Danes zjutraj je bilo omenjenih šest italijanskih zdravstvenih delavcev, ki so nastanjeni v hotelu v bližini UKC Ljubljana, že na seznanitvenem sestanku v največji slovenski bolnišnici.

Nato so se šli v vojaško bolnišnico Role 2 seznaniti z opremo, ki je podobna tisti, ki jo uporabljajo tudi slovenske civilne bolnišnice. Kot je pojasnil Vidergar, jih je namreč z opremo bolje seznaniti v mirnem okolju prazne vojaške bolnišnice kot v polnih civilnih bolnišnicah, kjer bi s tem lahko motili tudi tamkajšnje delo.

Jutri jih bodo razporedili v ekipe

V torek je predvideno oblikovanje skupin, in sicer bodo pet italijanskih zdravnikov in 10 zdravstvenih tehnikov ter diplomiranih medicinskih sester razporedili v pet šestčlanskih mešanih slovensko-italijanskih ekip. Vidergar je pojasnil, da so se za to odločili, da prebrodijo tudi morebitne jezikovne ovire, ki bi lahko nastale. Na ta način bodo razbremenili tudi pet od 20 pripadnikov slovenske vojaške zdravstvene enote, ki bodo nato lahko služili za rotacije ali druge naloge.

Trenutni načrt je, da bodo mešane ekipe delovale le v ljubljanskem UKC. "Vendar sta slovenska in italijanska vojska tu, da pomagata civilnim javnim zavodom in zadnja beseda bo njihova. Ministrstvo za zdravje bo odločilo, kje so največji primanjkljaji, in tja bomo poslali naše in italijanske pripadnike," je napovedal Vidergar.

V slovenskih bolnišnicah sicer trenutno dela 40 pripadnikov vojaške zdravstvene enote, poleg 20 v UKC Ljubljana, še 10 v UKC Maribor in po pet v bolnišnicah v Novem mestu in Celju. "To je nova situacija za vsakega od njih in določen šok ob prvem srečanju z bolniki na intenzivnih oddelkih, ampak po nekaj dneh so vsi navdušeni, da lahko pomagajo," je poudaril Videgar. Kot je dodal, zaenkrat še vedno vidi njihov žar in željo pomagati.

Glavni zdravstvenik vojaške zdravstvene enote Zlatko Kvržić je povedal, da pomagajo pri oskrbi težko prizadetih bolnikov, ki potrebujejo stalno nego, bojni reševalci pa pomagajo tudi pri obračanju bolnikov in pri transportih na preiskave.

Potrebna je bila temeljita reorganizacija vojaške enote

"SV je pripravljena in za bojevanje in za pomoč prebivalstvu. Tu pa pride do izraza tista empatija, ko dejansko daš vse, kar je v tvoji moči, da pripomoreš, da je zdravstvo mogoče vsaj rahlo manj obremenjeno," je izpostavil Kvržić, ki verjame, da bodo še naprej maksimalno pomagali.

Vidergar ni razkril, kolikšen delež njihove enote je angažiran za delo v civilnih bolnišnicah. Zagotovil je, da jih je še vedno dovolj za opravljanje drugih rednih nalog, nastaja pa kar nekaj viškov ur. Že ob pojavu covida-19 je bila potrebna temeljita reorganizacija enote. Med drugim so vzpostavili operativno enoto za svetovanje, pomoč in organizacijo testiranja pripadnikov vojske, mobilne skupine za testiranje, epidemiološko in analitično skupino za odkrivanje morebitnih žarišč bolezni znotraj vojske, mobilno skupino za dezinfekcijo in cepilna mesta za pripadnike SV.