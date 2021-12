Sloveniji na pomoč prihajajo italijanski vojaški zdravstveni delavci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na delovnem srečanju v Rimu 17. novembra sta se ministra za obrambo Slovenije in Italije Matej Tonin in Lorenzo Guerini dogovorila, da bodo pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah pomagali tudi italijanski vojaški zdravstveniki, so sporočili iz slovenskega ministrstva za obrambo.

Skupina 15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev v Slovenijo prihaja v nedeljo, pri pomoči zdravstvenemu osebju v slovenskih bolnišnicah pa se bodo pridružili skupinam Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske. V nedeljo jih bosta ob prihodu v kranjski Vojašnici Petra Periča pozdravila minister za obrambo Tonin in minister za zdravje Janez Poklukar.

Italijani se bodo priključili ekipam Slovenske vojske, ki že pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, v bolnišnicah v Celju in v Novem mestu.

