Nekateri istospolni pari morajo znova pred matičarja

Istospolni pari, ki so partnersko zvezo sklenili, preden je začela veljati novela družinskega zakonika, morajo do konca julija znova stopiti pred matičarja in partnersko zvezo preoblikovati v zakonsko. Če tega ne bodo storili, partnerska zveza med partnerjema oziroma partnericama ne bo več obstajala, poroča N1.

Večina istospolnih partnerjev in partneric, ki so partnersko zvezo sklenili, preden je začela veljati novela družinskega zakonika, je z upravnih enot prejela obvestila, da morajo, če želijo partnersko zvezo preoblikovati v zakonsko, to storiti najkasneje do 31. 7. 2023. Kot je za N1 povedala Maša Jerićević Šušteršič iz pravne svetovalnice Legebitri, so jim osebno vročili pojasnilo in vabilo na upravno enoto, prejeli pa so tudi primer obrazca, iz katerega je razvidno, kako bo videti preoblikovanje zveze.

Partnerja morata torej do navedenega roka znova stopiti pred matičarja in podpisati izjavo o preoblikovanju zveze, sicer partnerska zveza med partnerjema oziroma partnericama ne bo več obstajala.

Zakaj se zadeva ne spremeni neposredno?

Na pristojnem ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za N1 pojasnili, da ureditev v družinskem zakoniku določa, da zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi oseb, ki sklepata zakonsko zvezo. "Soglasje za sklenitev zakonske zveze je bistveno za sklenitev in obstoj zakonske zveze. V skladu z 42. členom družinskega zakonika med drugim odsotnost soglasja pomeni, da zakonska zveza ne obstaja. Zato morajo partnerji v partnerski zvezi podati svoje soglasje, da želijo preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo," so pojasnili na ministrstvu.