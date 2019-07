Iračana po napadu na taksista obtožujejo treh kaznivih dejanj

Iračana, ki je v nedeljo zvečer napadel in porezal taksista ter pozneje napadel še policista, so s kazensko ovadbo danes ob 16. uri pripeljali pred preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča. Utemeljeno ga sumijo treh kaznivih dejanj, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Iračana utemeljeno sumijo poskusa uboja taksista, poskusa odvzema motornega vozila in poskusa umora policista, ki je ukrepal pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti.

Ostal bo v priporu

Po zaslišanju bo preiskovalni sodnik odločil, ali bo moral 26-letni Iračan ostati v priporu.

Tujca so sicer v ponedeljek operirali, saj ga je napadeni policist ustrelil v spodnji del desne noge. Vendar so presodili, da je njegova poškodba lažja in bodo zato zoper njega lahko izvedli postopek.

Spor med voznikom taksija in migrantom na poti iz Vrtojbe proti Ljubljani naj bi izbruhnil, ker 26-letni Iračan s seboj ni imel denarja, s katerim bi plačal taksistu, so nedeljsko dogajanje pojasnili na ponedeljkovi novinarski konferenci PU Nova Gorica. Zato je zavil s hitre ceste, Iračan pa ga je napadel z olfa nožem.

Policisti preprečili pobeg

Taksist se je rešil tako, da je zbežal iz avtomobila, s seboj pa je vzel tudi ključe. Iračan je želel taksistu odtujiti vozilo in sam nadaljevati pot proti Ljubljani, zato je stekel za njim, da bi dobil ključe. Ko je ugotovil, da mu to ne bo uspelo, je odšel nazaj v avtomobil in poskušal na drugačen način vžgati motor. Vendar so ga pri tem prehiteli policisti, saj je bila prva policijska patrulja na kraju napada zelo hitro in je tako preprečila njegov pobeg.

Policistoma, ki sta prispela na kraj dogajanja, je poškodovani taksist nakazal, da je osumljenec v avtomobilu. Pozvala sta ga, naj pride iz avtomobila in se uleže na tla. Osumljenec je izstopil, se najprej ustavil, nato pa napadel enega od policistov. Ta je s pištolo zato najprej ustrelil v zrak, nato pa napadalca v spodnji del desne noge.

Tako sta ga ustavila in vklenila, pozneje pa so ga tako kot taksista z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.