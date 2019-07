Realnost taksijev v Sloveniji: imate tudi vi tako izkušnjo?

Potrošniška raziskava je pokazala, da so taksiji v Sloveniji dokaj zanesljivi, ne pa tudi poceni. Najdražji so na Obali, taksisti pa so dragi predvsem ob naključnih potnikih brez predhodnega klica za rezervacijo.

"Večina voznikov je bila prijaznih, med vožnjo so se radi ukvarjali s telefonom (klici, prebiranje sporočil …), sicer pa so vozili dokaj po pravilih, večinoma uporabljali smernike in bistveno ne prekoračili omejitev hitrosti. Taksimetre so vključili ob začetku vožnje in jih izključili včasih še nekaj metrov pred koncem. Praviloma so zneske zaokroževali navzdol. A tudi med taksisti so negativne izjeme – preživeli so dve vožnji z divjakoma, ki ne bi smela biti taksista, saj sta potnike in druge udeležence prometa večkrat spravila v nevarnost," navaja poročilo o uporabi taksijev v Sloveniji, ki ga je izvajal Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR).

Taksisti imajo novodobno konkurenco, a nekje so "dragi kot žafran"

Taksiji so danes vsaj v prestolnici še vedno ena najbolj razširjenih, a tudi dražjih oblik javnega prevoza. Njihova neposredna tekmeca sta mestni avtobus in sistem souporabe avtomobilov oziroma t. i. car sharing.

Med taksiji na klic so bile sicer cene precej podobne. Kot so zapisali izvajalci ocenjevanja, je treba večinoma za kilometer vožnje odšteti nekaj manj kot evro, k temu je treba prišteti še približno evro za štartnino. "Kot žafran so dragi prevozi s taksijem na Obali. Večina taksistov namreč zaračunava fiksnih osem evrov za prevoz do treh kilometrov, nato pa po prevoženi razdalji," so izpostavili.

Osemkilometrska pot med Piranom in Strunjanom bi stala več kot 20 evrov, a so plačali nekaj manj, ker je voznik prijazno prej ustavil taksimeter. Za vožnjo od izolske bolnišnice do Lucije so plačali visokih 25 evrov.

Pri MIPOR so preverili storitve priložnostnega prevoza s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Portorožu oziroma na Obali. Taksije so preizkušali v paru, s seboj so imeli manjši kovček, v vozilo pa so sedli na zadnje sedeže. Naključno so izbrali 15 taksi podjetij, štiri taksije so izbrali sproti na parkiriščih. Akcijo je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pogoste so zlorabe, pazite pri prevozu z letališča Brnik

V štirih primerih (ljubljanska in mariborska železniška postaja, ljubljanski klinični center in letališče Brnik) je bila vožnja, ko so ocenjevalci sedli v prvi taksi, ki je že čakal na postajališču, bistveno dražja. Cena za prevožen kilometer je bila več kot dvakrat višja kot pri taksijih, naročenih po telefonu, so opozorili.

"Že zelo kratka vožnja, denimo od mariborske železniške postaje do avtobusne postaje (400 metrov) vas bo lahko stala štiri evre, vožnja z letališča Brnik do Ljubljane pa 48 evrov. Za primerjavo povejmo, da smo za pot do letališča Brnik s taksijem na klic odšteli konkretnih 13 evrov manj," so zapisali na inštitutu.

Kje so ceniki?

Vsi ocenjevani ponudniki v Ljubljani in Mariboru imajo svojo spletno stran ali vsaj profil na Facebooku, ljubljanski imajo vedno tudi nazorno in jasno objavljene cene.

"V Mariboru cen na spletni strani nismo našli pri Mestnem taxiju, pri Mikro taxiju pa objavljajo samo ceno za kilometer vožnje. Še slabše informacije o ceni razširjajo na Primorskem," je pojasnil Boštjan Okorn in dodal: "Konkretnega cenika, v katerem bi bila cena prevoza razmejena na štartnino, ceno na kilometer in ceno za čakalno uro, nismo odkrili pri nobenem od njih, v najboljšem primeru so na spletni strani navedene okvirne cene do določenih ciljev. Tudi, ko smo ponudnike poklicali, nam ni uspelo vedno dobiti konkretnega podatka, večinoma so nam zaupali zgolj pričakovan strošek prevoza."