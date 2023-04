Inženirska zbornica poziva ministrstvo: Sprejmite resolucijo o protipotresni sanaciji

Inženirska zbornica Slovenije je na ministrstvo za naravne vire in prostor naslovila poziv, naj v najkrajšem času pripravi končno različico resolucije o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov. Posledice v primeru močnejšega potresa bodo odvisne tudi od ravnanja ministrstva, so poudarili ob 25. obletnici potresa v Posočju.

Kot so v zbornici spomnili v današnjem sporočilu za javnost, so zbrani na odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor januarja 2021, neposredno po močnejših potresih na Hrvaškem, ugotavljali, "da so nekateri, predvsem starejši objekti v Sloveniji potresno neodporni, da so zaradi tega ogrožena številna človeška življenja, da je naša družba v primeru močnejšega potresa izpostavljena izredni gospodarski škodi ter da je treba tako stanje nujno odpraviti".

Ker v Sloveniji zagotavljanje potresne odpornosti obstoječih objektov sistemsko ni zagotovljeno, niti ni predvidenega mehanizma za sistemsko dvigovanje potresne odpornosti v prihodnosti, je odbor pristojnemu ministrstvu predlagal, da se na podlagi dognanj stroke loti reševanja te problematike, pripravi resolucijo o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov in jo do konca tistega leta predstavi DZ, so povzeli v zbornici.

Od javne razprave minilo že leto dni, resolucije pa še vedno ni

Resolucija do konca leta 2021 ni bila pripravljena, zasnovan pa je bil predlog za namen javne razprave, ki je potekala v marcu 2022. Ta po mnenju inženirske zbornice predstavlja "zelo solidno osnovo za začetek reševanja problematike". "Kljub temu da je od javne razprave minilo že eno leto, pa sprejema resolucije še vedno ni na vidiku," so opozorili.

Zaradi "izredne pomembnosti sprejema resolucije za ureditev problematike potresno ogroženih objektov v Sloveniji" je zbornica na pristojno ministrstvo že januarja naslovila vprašanje, kaj se dogaja z dokumentom in kdaj bo predstavljen DZ. Poudarili so tudi, da bi bil lahko vsak zastoj odločilen za zaščito življenj in gospodarske škode nepredstavljivih razsežnosti. "Odgovora do danes ni bilo," so razočarani.

So pa marca letos zasledili izjavo generalnega direktorja direktorata za prostor in graditev na ministrstvu za naravne vire in prostor na TV Slovenija, da bo resolucija "najverjetneje, če bo vse v redu, v pripravi letos". "To kaže na to, da se bo v tekmi s časom po nepotrebnem izgubilo še precej časa, najverjetneje najmanj dodatno leto, pri čemer pravega zagotovila, da bo resolucija kdajkoli sploh sprejeta, dejansko ni," so kritični v inženirski zbornici.

Skladno s tem so danes na državnega sekretarja Mateja Skočirja, pristojnega za prostor in vode, naslovili poziv, da ministrstvo za naravne vire in prostor v najkrajšem mogočem času pripravi končno različico resolucije. Brez sprejema te resolucije si večjih korakov pri ureditvi problematike potresne ogroženosti velikega dela obstoječega stavbnega fonda ne predstavljajo.

V zbornici so podčrtali še, da "inženirska stroka zna in želi zagotoviti ustrezno potresno odpornost obstoječih objektov, vendar tega brez podpore državnih organov, politike in družbe ne more narediti".