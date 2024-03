Inšpektorji napovedali: Letos gremo predvsem nad gradnje

Gradbeni inšpektorji bodo v letu 2024 izvedli 6500 inšpekcijskih nadzorov. V akciji usmerjenih nadzorov bodo z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali, ali je bilo za gradnjo pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Več usmerjenih nadzorov

V drugi akciji usmerjenih nadzorov bodo gradbeni inšpektorji nadzirali vgrajevanje konkretnih gradbenih proizvodov, v tretji prijave začetka gradnje in drugo dokumentacijo, v četrti pa delo udeležencev pri gradnji objektov ter označbe in zaščito gradbišč.

V sklopu akcije Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov je načrtovan tudi skupni ogled gradbene inšpekcije in uprave za jedrsko varnost pri gradnji novega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini, če se bo gradnja dejansko začela, so sporočili z inšpektorata, ki je organ v sestavi ministrstva za naravne vire in prostor.

Gradbeni inšpektorji bodo tudi preverjali, ali se objekti uporabljajo brez uporabnih dovoljenj ter ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objektov zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov.

Geodetski inšpektorji bodo letos opravili okoli sto inšpekcijskih pregledov. Prednostno bodo obravnavali prijave in zadeve, iz katerih je razbrati, da so ogroženi zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.

Pri tem načrtujejo tudi dve usmerjeni akciji nadzorov – v prvi bodo obravnavali prekrške v zvezi z evidentiranjem stavb ali delov stavb v kataster stavb oziroma register nepremičnin, v drugi pa bodo izvedli nadzor nad 20 naključno izbranimi podjetji, ki opravljajo geodetsko dejavnost, poroča STA.

Na terenu bo tudi policija

Na inšpekciji za naravo in vode načrtujejo letos 750 inšpekcijskih pregledov. Med njimi so na inšpektoratu izpostavili štiri akcije usmerjenih nadzorov, in sicer nadzor vožnje v naravnem okolju skupaj s policijo, nadzor posegov, za katera so bila izdana naravovarstvena soglasja na zavarovanih območjih, nadzor rabe vode iz vrtin na vodovarstvenih območjih ter nadzor zadrževanja prostoživečih vrst v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti.

Rudarski inšpektorji bodo izvedli 250 pregledov, med njimi nadzor nad nosilci rudarske pravice in izvajalci rudarskih del, nadzor nad nezakonitimi rudarskimi deli, nadzor varnosti in zdravja pri delu pri izdelavi predorov ter druge.