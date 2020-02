Vse srednje šole, dijaški domovi, fakultete, višje strokovne šole in akademije so danes odprli svoja vrata za bodoče dijake in študente. Med njimi tudi policijska akademija, to je letos obiskalo kar 400 mladih, ki želijo postati policisti.

"Odziv na informativnem dnevu nas je presenetil, ampak stalnica našega dela je prilagajanje vsem razmeram, tako da smo se zelo hitro reorganizirali in z velikim veseljem sprejeli vse udeležence," je povedal podravnatelj Višje policijske šole Damjan Hvasti.

Bilo jih je 400, zato so jih morali razdeliti v dve skupini. Udeleženci so lahko videli različne vrste policijskih del. Predstavili so jim gorsko policijo, kriminalistični oddelek, delo s policijskimi psi, lahko so se preizkusili v streljanju.

Ogledali so si tudi simulacijo aretacije oboroženega storilca kaznivega dejanja. Takšen trening izvajajo za policiste, ki so na osemmesečnem usposabljanju za policiste specialne enote.

Večje zanimanje tudi za družboslovje in humanistiko

Naval je tudi na umetnostnih študijskih programih in programih s področja zdravstva, kot so babištvo, fizioterapija, medicina, farmacija in drugi. Še vedno pa prevladuje večje zanimanje za družboslovje in humanistiko.

Razlogi, da se študenti ne odločajo za naravoslovne smeri, so različni.

Ob informativnem dnevu so dijake vprašali, zakaj jih naravoslovne smeri ne pritegnejo.

Več v prispevku zgoraj.