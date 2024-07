Incident na mariborskem kopališču: kopalec obračunal z reševalcem iz vode

Na kopališču Mariborski otok je v ponedeljek zvečer večja skupina moških napadla reševalca iz vode. Po navedbah očividca je eden od moških reševalcu primazal zaušnico in ga začel daviti, poroča Večer.

Očividec je za Večer spregovoril o incidentu, ki se je v ponedeljek zvečer zgodil na kopališču na Mariborskem otoku. Po njegovih besedah je večja skupina moških napadla reševalca iz vode. Eden od njih mu je primazal zaušnico in ga začel daviti. Reševalcu sta na pomoč priskočila sodelavca in varnostnik.

Razlog za obračun naj bi bilo po pričevanju očividca opozorilo reševalca, naj se malo umaknejo, saj kopalec z otrokom ni mogel priti do bazena.

Na Policijski upravi Maribor so za Večer pojasnili, da v zvezi z dogodkom obravnavajo kršitev javnega reda in miru.

Ker se je očividec zaradi incidenta počutil ogroženega, bo skupaj s še nekaterimi kopalci od Mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor, ki spada pod okrilje Javnega holdinga Maribor (JHMB), zahteval, da kopalcem, ki so obračunali z reševalcem, prepovejo vstop v kopališče, še poroča Večer.

Napadalca so prijavili na policijo

V JHMB so za omenjeni medij pojasnili, da je skupina šestih odraslih kopalcev kršila red s skakanjem v bazen. Reševalec jih je opozoril na spoštovanje pravil, nakar je eden od njih reševalca iz vode odrinil in ga pri tem poškodoval. Za posredovanje policije po njihovih navedbah ni bilo potrebe, saj so napadalca obvladali že njegovi prijatelji. Skupina kopalcev je nato zapustila kopališče.

Kot zatrjujejo, incident ni ogrožal drugih kopalcev, zoper kršitelja pa so podali prijavo na Policijsko postajo Maribor.