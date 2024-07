Sumljivi nahrbtnik v središču Ljubljane: goste lokalov in stanovalce evakuirali, na delu bombni tehniki

Zaradi domnevne grožnje z bombo so pozno zvečer evakuirali goste lokalov in stanovalce na Petkovškovem nabrežju v središču Ljubljane, poroča N1.

Na Policijski postaji Ljubljana so za N1 pojasnili, da so na območju Petkovškovega nabrežja v Ljubljani našli nahrbtnik, ki je bil videti zapuščen.

Goste lokalov in tamkajšnje stanovalce so zato evakuirali. Za varnost prebivalcev na kraju skrbi več policistov, na delu so bombni tehniki, ki bodo nahrbtnik pregledali.