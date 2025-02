Predsednica ta teden vodi nov krog pogovorov po tistem, ko se na posvetovanjih v sredini januarja za nobenega izmed kandidatov za obe funkciji še ni nakazala jasna podpora med poslanci. V torek se je sestala z vodjo poslancev SDS Jelko Godec, ki po srečanju ni dajala izjav, danes pa še z drugimi poslanskimi skupinami.

Prva, ki se je pri predsednici oglasila danes, je bila vodja največje poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič. Po srečanju je v izjavi novinarjem dejala, da vprašanje varuha, za imenovanje katerega je potrebna dvotretjinska večina, ostaja odprto in tudi ne pričakuje, da bi ga lahko uskladili že na teh pogovorih.

Volilna aritmetika

Podobno so po srečanju s predsednico ocenili tudi šefi drugih poslanskih skupin. Vodja poslancev SD Jani Prednik in vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec sta ob tem opomnila, da se bo treba glede kandidata poenotiti v koaliciji, nadalje pa bo izvolitev odvisna tudi od opozicijskih poslancev.

"Smo bližje imenu. Jaz si želim, da bi ime koalicijsko uskladili, seveda pa se vsi zavedamo, da brez vsaj ene opozicijske stranke varuh ne more biti izglasovan," je dejal Prednik. Aritmetika okoli zadostnih glasov za izvolitev varuha je zapletena, je poudaril Vatovec. "Tu bo še veliko dela, predvsem za predsednico," je dodal.

"To je težka naloga predsednice, zaveda se te teže in odgovornosti in mislim, da jo bo korektno tudi izvedla. NSi pa bo tu politično korektna," je zatrdil vodja poslanec NSi Janez Cigler Kralj. Po njegovih besedah se v stranki zavedajo teže tistega, od katerega je lahko odvisna dvotretjinska večina.

V strankah ni enotnosti

Sicer ni skrivnost, da bi si predsednica na mestu varuhinje želela kandidatko Katarino Bervar Sternad, pri čemer naj bi bila ob zagotovljeni podpori za njeno izvolitev pripravljena stopiti korak nazaj tudi pri koalicijski kandidatki za mesto na čelu Banke Slovenije. A po neuradnih informacijah naj niti v največji vladni stranki za zdaj ne bi bilo zagotovljenih vseh 39 poslanskih glasov v podporo kandidatke Bervar Sternad, več možnosti, da dobi vse glasove Svobode, naj bi imel kandidat Andraž Zidar.

To stališče je sicer danes nekaj začudenja vzbudilo tudi pri koalicijskih partnericah, a v teh v neformalnih pogovorih zatrjujejo, da se bodo v poslanskih skupinah o tem še pogovorili. SD je sicer v prejšnjem krogu posvetovanj podporo izrazila aktualnemu varuhu Petru Svetini, v Levici so bili naklonjeni predsedničini kandidatki.

Za zdaj tako kaže, da bo usklajevanje o tem delu kadrovske križanke terjalo še nekaj napora. Po besedah Avšič Bogovič pa so se danes s predsednico pogovarjali tudi že o vseh drugih imenovanjih, ki bodo še na mizi letos, najprej pa jih čaka imenovanje sodnikov Sodišča EU. "V tem smislu bomo zastavili delo za nadaljnje pogovore," je dejala.

Guvernersko mesto še v zraku

Na vprašanje, ali je ime kandidata za guvernerja zaprto, pa je dejala, da bo "zaprto takrat, ko bo predsednica poslala ime kandidata, kandidatke v državni zbor in ko bomo o njem glasovali".

"Če in ko bo predsednica kandidatko predlagala, smo v koaliciji v tem trenutku usklajeni, da ima kandidatka Saša Jazbec 46 glasov, kolikor jih potrebuje na tajnem glasovanju," pa je dejala o možnosti, da bi Pirc Musar vendarle za guvernerko predlagala izbranko koalicije.

Da v koaliciji ostajajo poenoteni glede podpore Jazbec, sta ob odhodu iz predsedniške palače navedla tudi Prednik in Vatovec.

Predsednica novega kandidata za guvernerja Banke Slovenije išče po tistem, ko njen prvi predlog kandidature nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa v DZ ni prejel zadostne podpore. Koalicija se je sicer že tedaj poenotila okoli državne sekretarke na finančnem ministrstvu Saše Jazbec.

Aktualnemu varuhu Petru Svetini pa se bo mandat iztekel konec februarja.