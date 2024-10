V uradu predsednice republike so na javni poziv v roku prejeli 12 predlogov morebitnih kandidatov za varuha človekovih pravic. Po pregledu vseh kandidatur bo predsednica republike Nataša Pirc Musar predlog za imenovanje v DZ poslala predvidoma v začetku prihodnjega leta. Aktualnemu varuhu Petru Svetini se mandat izteče februarja.

Po pregledu vseh kandidatur, predloženih v okviru javnega poziva, bodo v uradu predsednice opravili pogovore s prijavljenimi kandidati. Predsednica republike se bo v okviru postopka sestala tudi z vodji poslanskih skupin v DZ, nato pa bo predlog za imenovanje predvidoma v začetku leta 2025 poslala v DZ, so sporočili iz predsedničinega urada.

DZ mora o predlaganem kandidatu za varuha človekovih pravic glasovati v 45 dneh po predložitvi predloga. Varuha izvoli DZ z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev za dobo šestih let in je po poteku mandatne dobe lahko še enkrat izvoljen.

Svetina želi nadaljevati svoja prizadevanja

Predsednica je poziv za zbiranje predlogov morebitnih kandidatov za varuha objavila 29. avgusta, danes pa imen prijavljenih v njenem uradu niso razkrili. So pa nekateri izmed njih kandidaturo v javnosti napovedali sami. Aktualni varuh Svetina je na primer predsednico že julija obvestil, da želi nadaljevati svoja prizadevanja na čelu institucije, ki bo z novim letom praznovala 30 let delovanja.

Aktualni varuh Peter Svetina Foto: STA ,

Kandidaturo za mesto varuhinje človekovih pravic je sredi septembra najavila tudi direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad. V tekmo za varuha se podajata tudi nekdanja varuhinja Vlasta Nussdorfer in vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar.

Da je oddal kandidaturo, je za STA potrdil nekdanji dolgoletni direktor urada vlade za narodnosti Stanko Baluh. Kandidaturo je poleti napovedala tudi Simona Zavratnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Po neuradnih informacijah STA naj bi se za varuha prijavil aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki pa tega za STA za zdaj ni želel komentirati.

Kandidaturo je oddala še državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper, ki se za STA še ni odzvala, je pa informacijo potrdila za Delo.