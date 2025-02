"Po prvem krogu posvetovanj se je izkazala potreba po nadaljnjem usklajevanju in dodatnih pogovorih o možnih kandidatih, zato predsednica republike načrtuje nove kroge pogovorov," so po zadnjih posvetovanjih sporočili iz predsedničinega urada.

Tudi vodje poslanskih skupin so po posvetovanjih, vsaj v uradnih izjavah, dajali vedeti, da favoriti za obe funkciji še niso jasni ter da se poslanskim skupinam še ni uspelo poenotiti o kandidatih.

Po pričakovanjih bo sicer manj političnega napora terjala izvolitev novega guvernerja oz. guvernerke, ki za izvolitev potrebuje 46 glasov poslancev.

Koalicija se je tedaj poenotila okoli državne sekretarke na finančnem ministrstvu Saše Jazbec, a možnost za njeno imenovanje naj ne bi bila še povsem pokopana. Še posebej, če bi predsednica tako lahko dosegla širši dogovor o drugih kadrovskih imenovanjih, tudi varuhu človekovih pravic, ki za izvolitev potrebuje dvotretjinsko podporo oz. 60 poslanskih glasov.

Aktualnemu varuhu Petru Svetini se bo mandat iztekel konec februarja. Med imeni kandidatov, ki jih je predsednica republike izmed 14 prijavljenih uvrstila v ožji izbor, pa so direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.