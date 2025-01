Pri Pirc Musar se je končal krog posvetovanj o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije

Že po petkovih posvetih poslanskih skupin pri predsednici republike o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic se je izkazalo, da favoriti še niso jasni in da se poslanskim skupinam še ni uspelo poenotiti o kandidatih. Predstavniki poslanskih skupin SDS, Svoboda, NSi, SD in Levice, ki so se posvetovanj udeležili v petek, tako v izjavah za medije o podpori konkretnim imenom še niso želeli govoriti.

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža, ki se je posvetovanj udeležil v petek popoldne, je danes za STA pojasnil le, da so za varuha človekovih pravic na mizi štiri imena. Toda v koalicijskih poslanskih skupinah se še niso opredelili za podporo kateremu od kandidatov, zato tudi v njihovi poslanski skupini z odločitvijo še čakajo.

Še eno posvetovanje konec januarja

Po besedah Žiže so se s predsednico republike dogovorili, da se na posvetovanjih dobijo še enkrat konec januarja. Na vprašanje, ali pričakuje, da bi lahko bila poslanca manjšin pri odločitvi jeziček na tehtnici, je dejal, da se o tem niso pogovarjali, da pa je Pirc Musar poudarila, da bo pomemben vsak glas, saj bo težko doseči 60 glasov podpore za varuha človekovih pravic.

O guvernerju se po njegovih besedah niso pogovarjali, ampak bodo o tem govorili naslednjič. Predsednica republike jih je opozorila še na to, da bo letos treba izvoliti tudi pet ustavnih sodnikov, o njihovih imenih pa prav tako še niso nič govorili, je še pojasnil Žiža.

Za posvetovanja v predsedniški palači so bili danes na vrsti nepovezani poslanci. Mojca Šetinc Pašek je glede pogovora pri predsednici republike za STA dejala, da je bil ta korekten in da ostaja vse odprto, vsebinsko pa ga ni želela komentirati, saj da so se tako dogovorili s predsednico republike, ki postopke kandidatur vodi. Na vprašanje, ali je predsednici republike danes predstavila svoja favorita, je odgovorila: "Vse sem ji povedala in ona tudi meni."

Anže Logar: Pogovor je bil vsebinski in iskren

Poslanec in predsednik stranke Demokrati Anže Logar, ki se je posveta udeležil skupaj s poslanko Evo Irgl, je pogovor označil za vsebinski in iskren. Kot je pojasnil za STA, je predsednica republike predstavila postopek in pogovor s posameznimi kandidati ter pojasnila, da je še vedno treba najti soglasje. Ker v tem trenutku še ni jasne večine za nobenega od kandidatov, Logar pričakuje povabilo na naslednji krog pogovorov.

Na vprašanje, koga bi bila s poslanko Irgl pripravljena podpreti, je odgovoril, da je v tej fazi še prezgodaj govoriti o kandidatih, bo pa to postopek, ki mu bosta s poslanko Irgl podrobno sledila in – kolikor bo v njuni moči – prispevala k temu, da se najde najboljši kandidat. Spomnil je na obljubo predsednice republike, da bo predlagala kandidate, ki so najboljši, in tudi sam poudaril, da je treba za guvernerja, varuha in pet ustavnih sodnikov najti najboljše ljudi.

Nepovezani poslanec Dejan Kaloh je za STA navedel, da je svojo udeležbo na posvetu danes opravičil, obenem pa je napovedal, da bo glasoval tako za kandidata za varuha kot za guvernerja, ki ju bo predlagala predsednica republike, saj da zaupa "njeni presoji, da bo predlagala najustreznejše kandidate za zasedbo teh zelo pomembnih funkcij".

Prvi predlog v DZ ni prejel zadostne podpore

Predsednica republike Pirc Musar išče novega kandidata za guvernerja Banke Slovenije, saj njen prvi predlog kandidature nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa v DZ ni prejel zadostne podpore. Koalicija se je takrat sicer poenotila okoli državne sekretarke na finančnem ministrstvu Saše Jazbec. Guvernerju Boštjanu Vasletu je mandat že potekel in ustanovo začasno vodi njegov namestnik Primož Dolenc. Za izvolitev guvernerja je potrebnih 46 glasov.

Varuhu Petru Svetini pa se bo mandat iztekel konec februarja. Med imeni kandidatov, ki naj bi jih predsednica republike uvrstila v ožji krog, so v medijih v preteklih tednih zaokrožili direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad, vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Andraž Zidar, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Za novega varuha človekovih pravic je v DZ potrebna dvotretjinska večina.