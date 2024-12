Za položaj naslednika oz. naslednice sedanje varuhinje človekovih pravic, Irke Emily O'Reilly, se je poleg Anjinho potegovalo še pet kandidatov.

Teresa Anjinho je neodvisna strokovnjakinja za človekove pravice in akademska raziskovalka, članica nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (Olaf), pred tem pa je bila namestnica varuha človekovih pravic na Portugalskem.

Na predstavitvi v parlamentarnem odboru za peticije v začetku decembra se je Anjinho zavezala, da bo okrepila zaupanje med EU in njenimi državljani z upoštevanjem najvišjih standardov integritete, odgovornosti in odzivnosti.

Petletni mandat bo nastopila po slovesni prisegi na Sodišču EU 27. februarja prihodnje leto.

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje primere nepravilnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah EU na lastno pobudo ali na podlagi pritožb državljanov EU. Na položaju, ustanovljenem leta 1995, so se doslej zvrstili Finec Jacob Söderman, Grk Paraskevas Nikiforos Diamanduros in odhajajoča ombudsmanka Emily O'Reilly.

Nagrada Saharov gre voditeljema venezuelske opozicije v EP

Medtem je Evropski parlament voditeljema venezuelske opozicije Edmundu Gonzalezu Urrutii in Marii Corini Machado danes podelil nagrado Saharov za svobodo misli. Priznanje sta prejela za svoja prizadevanja za ponovno vzpostavitev svobode in demokracije v domovini. Na podelitvi sta se oba zavzela za nadaljevanje boja za demokracijo v Venezueli.

"Edmundo Gonzalez Urrutia in Maria Corina Machado v svojem prizadevanju za pravico, demokracijo in vladavino prava neustrašno zagovarjata vrednote, ki so dragocene milijonom Venezuelcev in Evropskemu parlamentu. Ta nagrada ni le priznanje, temveč tudi opomin, da boj za svobodo nikoli ni zaman," je ob podelitvi nagrade dejala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Formalni poraženec letošnjih predsedniških volitev Urrutia, ki ga je Evropski parlament priznal kot legitimnega in demokratično izvoljenega voditelja Venezuele, je na slovesnosti v Strasbourgu povedal, da se bo Venezuela slej ko prej obrnila v smer, ki jo bodo določili njeni prebivalci. Prepričan je, da nobena vlada, ki temelji na nasilju, ni stabilna.

Kot je še dejal, nagrada Saharov simbolizira "enotnost demokratov po vsem svetu, ki danes bolj kot kdajkoli prej potrebujejo drug drugega", je sporočil Evropski parlament.

Machado, ki jo je v Strasbourgu predstavljala njena hči Ana Corina Sosa, je medtem preko videopovezave obsodila dejstvo, da "nas že četrt stoletja poskušajo razdeliti, oslabiti in podrediti".

"S pridiganjem sovraštva so nas skušali postaviti drug proti drugemu, ljudi proti ljudem. Razdelili so nas na bogate in revne, leve in desne, bele in črne, tiste, ki odhajajo, in tiste, ki ostajajo, in tudi zaradi naših verskih prepričanj," je dejala.

Opozorila je, da je koruptivni in zločinski režim v Venezueli zadušil gospodarstvo, povzročil najhujšo hiperinflacijo in milijone ljudi spremenil v odvisnike od javne pomoči, pogojene s politično lojalnostjo. "Toda Venezuela se je odzvala," je nadaljevala in poudarila, da so julijske predsedniške volitve pomenile začetek sprememb, ki da jih ni mogoče ustaviti. "Vemo, da nam bo uspelo, zmaga Venezuele bo zmaga vsega človeštva," je še dodala.

Nagrada Saharov se imenuje po sovjetskem fiziku in političnem oporečniku Andreju Saharovu. Evropski parlament jo od leta 1988 vsako leto podeli posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Lani je nagrado posthumno prejela 22-letna Iranka kurdskega porekla Mahsa Amini, ki je septembra 2022 umrla v policijskem pridržanju.