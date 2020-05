Igor Lukšič: Znotraj SD pričakujem večji spopad

Predsednik SD Dejan Židan se po šestih letih poslavlja s položaja predsednika SD, je stranka sporočila na Twitterju. Vodenje stranke bo začasno prevzela Tanja Fajon.

O menjavi na vrhu Socialnih demokratov smo se pogovarjali z Igorjem Lukšičem, ki je stranko vodil med letoma 2012 in 2014, ter Andražem Zorkom, direktorjem agencije Valicon.

Foto: STA

Presenetil me je zlasti način zamenjave. Ponavadi je treba vendarle sklicati ožje vodstvo, opraviti neki pogovor in se dogovoriti, kdo bo stranko začasno vodil naprej. Kot vidimo, se to ni zgodilo. Predsednik se je sam odločil in postavil podpredsednico stranke, da jo vodi do kongresa. To se mi zdi malo ponesrečeno. S tem ni koristil stranki. Pričakujem večji spopad in da to ni končna odločitev.Če že gre za menjavo na vrhu, je dobro, da je ta bolj radikalna, tudi generacijska, kot je bila leta 1997, ko je preskočila z Janeza Kocijančiča na Boruta Pahorja. Starejši so stopili v drugo vrsto in pomagali stranki, da se je počasi pobirala. V desetih letih se je usposobila, da je lahko prevzela vlado.Če obstaja neka ambicija, da bi stranka še naskakovala ta vrh, potem znotraj te generacije enako starih ljudi ne vem, ali jim bo uspelo. Fajonova je bila podpredsednica v času mojega vodenja stranke. Že dolgo je v vodstvu stranke, zato po mojem mnenju ni dovolj velika sprememba, ki bi lahko pripeljala nove ljudi. Fajonova je zelo dobra v kampanjah, saj zna prepričevati ljudi na volitvah in v to vlaga veliko truda.Vendar gre pri predsedniku stranke za čelnega človeka, ki je na koncu kandidat za predsednika vlade. Ko se ozremo po prejšnjih predsednikih vlad in tistih, ki so zdaj predsedniki strank, ima tukaj Fajonova gotovo en pomanjkljivost, ki je vezan na poznavanje ustroja in delovanja Slovenije in slovenskega strankarskega sistema. To bo po mojem mnenju gotovo še odprto vprašanje na kongresu.