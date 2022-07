Igor Kadunc izgubil tožbo proti RTV

Kadunc je namreč prepričan, da Grah Whatmough ni izpolnjeval pogoja iz statuta in razpisa, da mora biti generalni direktor RTVS usposobljen za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov, kar mora izkazovati z dokazili o triletnih izkušnjah.

Zato je bil po njegovem mnenju postopek imenovanja novega generalnega direktorja oporečen. Za tožbo se je odločil "zaradi spoštovanja temeljnih načel vodenja postopkov in imenovanj ter zaradi pomena in spoštovanja javne Radiotelevizije Slovenija", je pojasnil ob vložitvi tožbe februarja lani.

Sedanji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je vodstvene izkušnje izkazoval s tem, da je bil direktor svojih podjetij Grah in partnerji ter Londinium, da je bil en mandat član nadzornega sveta družbe tveganega kapitala Meta Ingenium ter da je bil dva mandata član nadzornega sveta RTVS.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je razsodilo, da je dovolj, "da ima izkušnje za vodenje, ne pa nujno vodstvene oz. izkušnje pri vodenju". Sodišče je zapisalo še, da če bi sledili tožnikovi argumentaciji, bi se lahko na razpis prijavilo zelo malo kandidatov, ob upoštevanju, da bi hkrati morali poznati dejavnost RTVS. "To bi imelo za posledico, da bi lahko le eni in isti kandidati zasedali to delovno mesto," so zapisali v obrazložitvi sodbe.

Po mnenju sodišča torej RTVS ni kršila za izvedbo razpisa določenega postopka, izbrani kandidat pa je izpolnjeval razpisne pogoje.

Razsodbo lahko preberete v celoti:

