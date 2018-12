Igor Gregorič odstopil z mesta predsednika NIOSB

S svojo odstopno izjavo namerava Brane Dobnikar počakati predvidoma do prihodnjega torka, ko se bo sestal z ministrom za zdravje Samom Fakinom. Slednji se je na odstop Igorja Gregoriča namreč odzval s povabilom na sestanek, ki pa se ga Gregorič po Dobnikarjevih besedah ne bo udeležil. Poleg Gregoriča je kot član sveta inštituta odstopil tudi Andrej Robida, je dodal Dobnikar.

Ključni razlog za odločitev Gregoriča, ki je že pred tednom dni nepreklicno odstopil kot predsednik in tudi kot član sveta NIOSB, Dobnikar vidi v blokadi vseh možnosti, da bi udejanjili projekt inštituta. "Minister je dal v dveh nedavnih izjavah za javnost nedvoumno vedeti, da bo imel ljubljanski klinični center v primeru otroške kardiologije in kardiokirurgije možnost popravnega izpita," je spomnil.

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da so odstopno izjavo prof. dr. Igorja D. Gregoriča, z mesta predsednika sveta NIOSB, prejeli 27. novembra 2018. Prof. dr. Gregorič je navedel: "V kontekstu, kot ga navaja minister za zdravje, vloge NIOSB in svoje vloge kot predsednik sveta ne vidim več."



Minister Fakin obžaluje odstop predsednika sveta zavoda NIOSB pred končno odločitvijo o izvajanju programa otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Minister za zdravje bo, kot je napovedal, odločitev o izvajanju programa otrok s prirojenimi srčnimi napakami sprejel po sestanku, ki ga bo imel še ta mesec s predstavniki UKC LJ in vodstvom NIOSB. Prof. dr. Gregorič je bil na sestanek povabljen, vendar je svojo udeležbo opravičil. Minister bo svojo odločitev najprej sporočil vladi, zatem pa bo obvestil tudi javnost, so še sporočili z ministrstva.

"Po ministrovih izjavah ne vemo več, kaj je sploh naša funkcija," je opozoril Dobnikar. Dodal je še, da je Gregorič v odgovoru na povabilo na sestanek ministra le spomnil, da je nepreklicno odstopil kot predsednik in kot član sveta NIOSB. Po odstopih Gregoriča in Robide v svetu ostajata še dva člana.

Kot je sicer minister Fakin dejal na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo, ki je bila 16. novembra, se ponuja logična rešitev, da program otroške kardiokirurgije ostane znotraj ljubljanskega kliničnega centra, kjer so se po njegovih besedah v zadnjih mesecih razmere stabilizirale in kjer je kritična masa medicinske stroke, opreme in prostorov.

Dokončno odločitev v zvezi z NIOSB pa naj bi Fakin sporočil okoli 15. decembra.