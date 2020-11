Ideja, ki je padla na plodna tla: če ne morejo na obisk, si lahko pišejo vsaj pisma

Medtem ko število okuženih z novim koronavirusom v domovih za starostnike alarmantno narašča in osebje na najboljši način poskuša narediti vse za umiritev stanja, se rojevajo vedno novi načini, kako starostnikom kljub za vse napornemu in negotovemu položaju vlivati upanje ter jim popestriti monotone dni.

Tako so se v Domu Petra Uzarja v Tržiču odločili, da svoje oskrbovance, ki zaradi epidemije večino časa preživijo v sobah, spodbudijo k pisanju pisem.

"Ker se zavedam, da so naši oskrbovanci v času bivanju v domu stkali prijateljstva tudi zunaj svoje sobe - pred koronavirusom so se družili na skupinskih aktivnostih, kjer so se najbolj povezali -, smo jim predlagali, naj svojim prijateljem v domu, če si to želijo, napišejo pismo. Večina jih nima telefona, zato je bilo pismo še toliko bolj priročno. Z veseljem so se odzvali, nekateri so napisali tudi pismo za svojce," nam je povedala delovna terapevtka tržiškega doma za starejše občane Tina.

Foto: Facebook.com/dompetrauzarja.trzic

Osebje v domu starejših občanov v Tržiču se na vse mogoče načine trudi, da svojim stanovalcem popestri dneve.

"Kadar nam vreme to omogoča, jih varno, vsako enoto posebej, z ustrezno razdaljo in ob nošenju zaščitnih mask, peljemo na svež zrak, pred ali za našo stavbo, kjer izvajamo vaje za spomin, telovadimo in se sprehajamo.

Oskrbovance spodbujamo k igranju družabnih iger v sobah in kuharskim aktivnostim. Ravno pred dnevi so gospe po sobah nalupile jabolka, naša gospodinja pa jih je potem skuhala v kompot," je še povedala sogovornica, ki verjame, da osebju doma še ne bo tako kmalu zmanjkalo idej, s katerimi poskušajo zapolniti vsakdan oskrbovancem doma.

Oskrbovance spodbujajo k igranju družabnih iger. Foto: Facebook.com/dompetrauzarja.trzic

Oskrbovancem doma omogočajo klice prek Skypa, organizirajo obiske klovnov zdravnikov Rdeči noski, zelo priljubljene so tudi škatle spominov, v katerih hranijo fotografije iz njihovega življenja ter njim ljube predmete, kar zelo dobrodejno vpliva na ljudi z demenco, natisnejo jim celo pobarvanke.

Rdeči noski na obisku Doma Petra Uzarja v Tržiču:

Radi sprejmejo tudi kuharske izzive. Foto: Facebook.com/dompetrauzarja.trzic

"Vsak teden se spomnimo česa novega. Oskrbovanci so lepo sprejeli tudi idejo belih tabel, na katere so napisali sporočila za svojce, ki smo jih objavili na družbenih omrežjih," je povedala Tina, ki priznava, da je drugi val epidemije za njihove oskrbovance in osebje precej drugačen od prvega.

Tudi ideja belih tabel, na katere so zapisali svoja sporočila svojcem in prijateljem, je bila lepo sprejeta. Foto: Facebook.com/dompetrauzarja.trzic

Več okužb kot v prvem valu

Po eni strani je pozitivno to, da so bili zdaj nanj bolje pripravljeni, tudi kar zadeva zaščitno opremo in organizacijo prostorov, negativno pa je to, da so prvi val prestali skoraj brez okužb, medtem ko je teh v drugem valu precej, tako med zaposlenimi kot tudi oskrbovanci.

Vse podrobnosti o številu obolelih in ozdravljenih ter njihovih premestitvah znotraj doma objavijo na svoji spletni strani. V rdeči coni je trenutno 12 stanovalcev, predvčerajšnjim so se štirje ozdraveli stanovalci vrnili v svoje sobe.

Najbolj pogrešajo druženje

Oskrbovanci najbolj pogrešajo socialne stike. "Manjka jim druženje s svojci in prijatelji v domu ter delo na sebi. Kljub starosti še vedno radi delajo na sebi. Zelo pogrešajo fizioterapevtske in delovne obravnave, skratka vse skupinske aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju njihovega zdravja. Nekaterim zelo manjka skupinska jutranja telovadba, ki je pred koronavirusom potekala vsak dan, vseskozi se je nekaj dogajalo," je še povedala sogovornica.

