Huda nesreča na Nanosu: ni mu uspelo odpreti rezervnega padala

V soboto je 30-letnik z jadralnim padalom letel nad robom na pobočju Nanosa v bližini Vojkove koče. Med letenjem mu je sunek vetra zaprl del padala, zaradi česar je začel padati z višine približno 100 metrov čez rob po pobočju Nanosa, na travnata tla in nato na melišče. Med padanjem je 30-letni jadralni padalec sicer skušal odpreti rezervno padalo, vendar mu to ni uspelo, so sporočili novogoriški policisti.

Njegov padec so spremljali štirje očividci, ki so takoj po padcu stekli do ponesrečenca, ki je bil brez zavesti in huje poškodovan. Nudili so mu prvo pomoč ter poklicali reševalce. Poškodovanega padalca so nato na kraju nesreče oskrbeli gorski reševalci, pozneje pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Posebno hude telesne poškodbe

Jadralni padalec je po prvih ugotovitvah zdravstvenega osebja utrpel posebej hude telesne poškodbe (poškodba hrbtenice in nevarnost poškodb notranjih organov).

O nesreči so policisti poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državnega tožilstva v Novi Gorici, obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

Policisti PP Ajdovščina so glede na vsa dozdajšnja ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili policisti.