Hostel, v katerem so se zastrupili otroci, pogorel do tal #video

Hostel v športno-rekreacijskem centru Ajdinoviči v Bosni, v katerem se je na pripravah zastrupilo tudi 17 mladih slovenskih košarkaric, je zgorel do tal, s tem pa so izginili tudi vsi dokazi, s katerimi bi lahko odkrili vzrok zastrupitve, ki so jo sicer spremljale sumljive okoliščine.

V noči iz srede na četrtek so otroci drug za drugim začeli bruhati, osebje v hostlu pa jim ni hotelo pomagati, vedli naj bi se hladno in arogantno, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

Zastrupili so se le otroci, ki so bili nastanjeni v drugem nadstropju, tja pa naj bi vodo v toaletne prostore pripeljali s cisterno. Če so jo otroci pili, bi to lahko bil vzrok za zastrupitev. Predstavnik centra Amer Čulov do konca preiskave dogodka ni želel komentirati.

Foto: Planet TV

Štirje dečki ostajajo v zdravniški oskrbi

Štirje dečki še zmeraj ostajajo v zdravniški oskrbi. "Njihovo splošno stanje je boljše, vendar naši mikrobiološki rezultati niso popolni. Gre za gastroenteritis, ker so bolniki bruhali in imeli drisko," je dejala Žanka Eranović iz sarajevske bolnišnice.

Policija zbira dokaze, ki bi lahko pojasnili zastrupitev, a jih je težko najti, saj je hostel, v katerem so bivali, pogorel do tal. Očividci pravijo, da je bil v njem tik pred požarom uslužbenec iz centra Ajdinoviči.

Foto: Planet TV

Center kljub požaru še naprej deluje nemoteno

"Na zgradbi je nastala materialna škoda, poškodovanih ni bilo. Inšpekcijski pregled bo opravljen, ko bo to mogoče," je dejal Muamer Muratović iz policijske postaje Olovo.

Center ne želi javno razkriti rezultatov raziskave, kljub požaru in preiskavi pa še naprej deluje nemoteno.

Foto: Planet TV