Hojs napovedal nadaljevanje postavljanja ograje na južni meji

Notranji minister Aleš Hojs je v pogovoru za Demokracijo napovedal intenziviranje postavljanja ograj in drugih tehničnih sredstev za nadzor južne meje. Kot je dejal, je mejo nepredušno mogoče zapreti samo z ograjo v celotni dolžini, ustreznimi tehničnimi nadzornimi sredstvi in vojsko oz. policijo ob njej, a take ravni najbrž ne bomo imeli.

Kot je napovedal, pa bodo naredili vse, da bo meja čim bolje varovana. Po njegovem mnenju je nemogoče reči, da prehodov ilegalnih migrantov ne bo več, "le zajeziti jih je treba kar se da učinkovito".

Hojs je prepričan, da bi vojska "v družbi z bolj uravnoteženo medijsko krajino" že zdavnaj imela policijska pooblastila pri varovanju naše južne meje. Toda po njegovih navedbah je pri nas večkrat "bolj pomembno od argumentov ali zakona to, kar nam 'prodajajo' v dominantnih medijih, temu (ne)primerno se odzivajo tudi poslanci, ki odločajo o takem aktiviranju", povzema STA.

Nadzor nad osebami, ki so v karanteni, je nujen

Foto: STA Glede izvajanja nadzora nad osebami, ki so v karanteni, ali tistimi, ki so bolne in se nezakonito prosto gibljejo, po ministrovih besedah še vedno ni jasno, kako oziroma ali se bo nadzor izvajal. Je pa ta po njegovih besedah nujen, poroča STA.

Od novega direktorja policije, ki ga je imenoval, Hojs pričakuje kadrovanje, ki bo izboljšalo storilnost in uspešnost policije. Prejšnjim vladam in posebej nekdanji ministrici Vesni Gjörkeš pa je priznal, da so v materialnem smislu opremljanja in modernizacije policije naredili veliko.

Pri Kanglerju se mu zdi pomembno, da je vpet v prijateljsko SLS

Komentiral je tudi odločitev, da za državnega sekretarja na notranjem ministrstvu izbere nekdanjega mariborskega župana in državnega svetnika Franca Kanglerja. Poleg Kanglerjevih političnih izkušenj se je Hojsu med drugim zdelo pomembno tudi to, da je "politično vpet v prijateljsko SLS", saj verjame, da se lahko ta stranka po naslednjih volitvah vrne v parlament, piše STA.

Glede očitkov o spornem financiranju družbe Nova24TV, kjer je bil tudi direktor televizije, pa je Hojs dejal, da ne gre za nič spornega, saj so tako kot drugi mediji denar za oglaševanje pridobivali od oglaševalcev. "Ne vem, zakaj bi bilo sporno, da so ti tudi korporacije s sedežem na Madžarskem," je dodal.