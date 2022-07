Hladna fronta prinaša neurja z nalivi in sunki vetra

Danes bo spremenljivo vreme s padavinami in nevihtami, osvežilo se bo. Dopoldne nas bo dosegla hladna fronta, mogoča bodo krajevna neurja z nalivi in močnimi sunki vetra. Jutri bo delno jasno, na Primorskem bo pihala burja.

Danes bo spremenljivo oblačno. Padavine z nevihtami bodo zjutraj dosegle zahodne kraje, se dopoldne razširile nad večji del Slovenije in popoldne postopno slabele. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem in jugovzhodu do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Vremenoslovci opozarjajo, da nas bo dopoldne dosegla hladna fronta z nevihtami, mogoča bodo krajevna neurja z nalivi in močnimi sunki vetra.

Jutri bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Zlasti popoldne bodo na severu mogoče posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo sončno. Burja na Primorskem bo ponehala.

V petek bo delno jasno in znova bolj vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije krajevne nevihte, napoveduje Arso.

Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.