Hilda Tovšak se vrača na sodišče

Tovšakova je že lani s tožilcem Stanislavom Pinterjem podpisala sporazum o priznanju krivde. Po neuradnih informacijah naj bi se zaradi očitanih kaznivih dejanj pri prodaji Delamarisa dogovorila za pogojno kazen 10 mesecev zapora s preizkusno dobo pet let. Do izreka sodbe pa ni prišlo, saj se je sodišče moralo odločiti glede izločitve nekaterih dokazov, ki jih je predlagala obramba še treh soobtoženih.

Zlorabe položaja in pranja denarja obtožena četverica

Poleg Tovšakove so sicer v zadevi Delamaris obtoženi še odvetnik Miro Senica, njegova tajnica Olga Zaviršek in direktorica kmetije Bužekijan Blanka Muster, ki lani na predobravnavnem naroku krivde niso priznali. Četverica je obtožena zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa.

Gre za okoli 1,4 milijona evrov, ki naj bi jih Vegrad plačal Musterjevi za svetovanje pri nakupu za 13 milijonov evrov delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi denar kot provizijo prejel Senica.

Vse obsodbe Hilde Tovšak

Tovšakova je bila obsojena zaradi dajanja daril pri gradnji letališkega stolpa na letališču Brnik (zadeva Čista lopata) na 14 mesecev zapora, zaradi goljufije z evropskimi sredstvi v zadevi Rimske terme in Betnava na enotno kazen sedem let in pol zapora, zaradi dajanja nedovoljenih daril pri iskanju varilcev za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj na osem let zapora ter zaradi oškodovanja Vegradovih upnikov na enotno pogojno kazen štirih let z osemletno preizkusno dobo.

Ker je v zadevi Hypo priznala krivdo, je bila obsojena na leto in pol pogojne kazni s petletno preizkusno dobo. Šlo je za sporne nepremičninske posle med slovensko podružnico Hypa in Vegradom. Komisija ministrstva za pravosodje ji je sicer letos odobrila pogojni izpust.