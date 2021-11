Han o Skela Savičevi: Ko naredijo nekaj dobrega, niso nikoli vidni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odzivi na poziv Brigite Skela Savič, ki je svoje sledilce na družbenem omrežju Twitter pozvala k množični udeležbi na protivladnem protestu, so izrazito negativni, njeni stanovski kolegi so ogorčeni in pozivajo k njenemu odstopu z mesta predstavnice medicinskih sester v mednarodnih organizacijah.