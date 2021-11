Strokovno združenje za odpoklic dr. Brigite Skele Savič, ki je pozivala k protestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odzivi na poziv Brigite Skele Savič, ki je svoje sledilce na družbenem omrežju Twitter pozvala k množični udeležbi na protivladnem protestu, so izrazito negativni, saj v državi trenutno vlada izredna epidemiološka situacija. Zdaj se je v odprtem pismu odzvalo tudi Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (SZIZBNS), ki poziva k odpoklicu Skala Savičeve iz funkcije predstavnice slovenskih medicinskih sester v Mednarodnem združenju medicinskih sester ICN.

"Tovrstno pozivanje na ulice, kjer obstaja velika možnost širjenja okužbe s SARS CoV2 je v teh časih zelo neumestna, posebno še, če na tovrstno zborovanje poziva vidna oseba iz področja zdravstvene nege v naši državi, oseba, ki je bila celo imenovana, da v Mednarodnem združenju medicinskih sester predstavlja slovenske medicinske sestre," so zapisali v javnem pismu.

Ob tem so pozvali, da se k reševanju primera aktivno vključita tako Ministrstvo za zdravje, kot tudi Vlada Republike Slovenije.

Njen poziv strogo obsojajo

Kot so zapisali z vso resnostjo obsojajo njen poziv: "V času, ko bi se nam ob pomanjkanju kadrov morala pridružiti v naših sredinah znotraj COVID oddelkov, ne pa na protestnem shodu."

"Ker smatramo, da oseba s takšnimi karakteristikami ni primerna za to, da slovenske medicinske sestre zastopa v najvišjem svetovnem strokovnem organu, ker si oseba v tem času s pozivanji k takšnim akcijam morda celo zasluži kazensko ovadbo zahtevamo, da se resno razmisli o njeni nadaljnji vlogi v Mednarodnem združenju medicinskih sester in se jo od tam zaradi javnega škodljivega delovanja v času največje zdravstvene krize nemudoma odpokliče," so še zapisali.

Bolnišnične na robu svojih zmogljivosti

V Sloveniji smo v ponedeljek po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 7.615 PCR-testih potrdili 3.344 okužb z novim koronavirusom.

Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 874 bolnikov, kar je 31 več kot včeraj (843), na intenzivni negi pa je danes 193 bolnikov, včeraj jih je bilo 190. Najmlajši hospitaliziran bolnik ima 20 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi je star 28 let.