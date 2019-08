Grozil policistu, zdaj je v priporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski kriminalisti so v torek zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi odvzeli prostost 26-letniku iz Lucije in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici koprskega okrožnega sodišča. Ta je po zaslišanju zanj odredila pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Lucijčan je 23. junija namreč na družbenem omrežju Facebook z javnim zapisom izražal in spodbujal nasilno maščevanje zoper piranskega policista in se mu na tak način maščeval zaradi dejanj, ki jih je kot policist opravil v okviru svojih službenih pravic. Ogrožen je bil tako policist kot tudi njegovi bližnji sorodniki. Kriminalisti so takrat zoper osumljenega na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kriminaliste so nato v soboto obvestili, da je isti 26-letnik policistu v trgovskem centru na območju Portoroža v pričo zaposlenih, kupcev in policistovega otroka, izrekel več groženj z napadom in se mu na tak način ponovno maščeval zaradi dejanj, ki jih je kot policist opravil v okviru svoje službe.

Grozi mu do pet let zapora

Grožnje 26-letnega Lucijčana so se stopnjevale in glede na uradne evidence policije ter zbrana obvestila izhaja, da bi lahko svoje grožnje tudi uresničil.

Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku so mu zato v torek ob 14.25 odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju zanj odredila pripor.

Grozi mu od enega do pet let zapora.