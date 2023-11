Gorski reševalec po sobotni akciji: Ne zanašajte se na lepe slike

"Za nami je lepa sobota, ki sem jo kot arborist preživel v krošnji drevesa in na daleč opazoval lepe, zasnežene gore. Razmišljal, kam bi se odpravil naslednji dan, da dam malo glavo na off. Zaključil sem z delom, prišel domov, hitro pod tuš in nekaj pojedel, ker so me naprej še čakali opravki. A ravno, ko sem se začnel oblačiti, je začel piskati pozivnik, preberem – reševanje štirih planincev Mala Zelnarica ... Nič, grem …" je svoj zapis začel gorski reševalec.

Zdrsnil sto metrov po pobočju

Šest gorskih reševalcev se je s terenskim vozilom odpeljalo do Dednega polja, nato pa so pot nadaljevali peš. "Po nekaj minutah hoje smo že na snegu. Metre si krajšamo vsak s svojimi mislimi, a kmalu v daljavi zagledamo dve lučki, to so oni. Preseneti nas, kako sta lahko tako narazen ena od druge," nadaljuje zapis.

Kaj kmalu so si morali nadeti dereze in si v v nadaljevanju pomagati s cepinom. Dva reševalca sta šla v smeri desne lučke, ostali pa proti vrhu, kjer je svetila druga lučka. Snežna podlaga se je po poti zelo spreminjala, je opisal gorski reševalec. "Od trde, ledene, skorje do zametov."

Bili so premraženi

Reševalca, ki sta se ločila od preostalih štirih, sta kmalu prišla do fanta, ki se je nahajal pod vrhom. Po pobočju je zdrsel več kot sto metrov v globino, a je na srečo imel le nekaj prask. Druga skupina gorskih reševalcev pa je prispela do preostalih treh fantov.

"Vsi so bili tujci, še študentje. Premraženi, a veseli, ko so nas videli. Povedali so nam, da so šli čez Komarčo, do Sedmerih jezer nato čez Štapce in pod Tičaricami po prečni poti in nato po grebenu do Male Zelnarice. Na grebenih je bilo manj snega ali pa skoraj nič in so se počutili varneje. Njihov cilj je bil bivak na Prehodavcih, a od tu je pot vedno bolj zahtevna, z nevarnimi prečkami. Za te razmere niso bili pripravljeni in to je bilo za njih časovno prevelik zalogaj," je reševalec sklenil zapis, hkrati pa vse, ki se odpravljate v gore, opozoril, da zimske ture skrbno načrtujte, predvsem pa se ne zanašajte na spletne objave in lepe slike. "Pridobite sveže podatke o snežnih razmerah, ki jih objavlja Arso vreme, bodite pozorni na zgodovino vremena – novo sneženje, veter, odjugo, na točno določenih območjih," je dodal.