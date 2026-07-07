Gorivo je dražje

Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za štiri cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra.

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Najvišje dovoljene marže so medtem od sredine junija, po tistem, ko jih je vlada občutneje zvišala, za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.