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Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
2. 7. 2026,
10.40

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Rusija Ukrajina vojna gorivo Vladimir Putin

Četrtek, 2. 7. 2026, 10.40

45 minut

Panika v Rusiji, Putin državljanov ne more več zaščititi #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,82

Ruski predsednik Vladimir Putin državljanov ne more več zaščititi pred gospodarskimi posledicami vojne v Ukrajine, piše Politico. Po večkratnih ukrajinskih napadih na ključno rusko energetsko infrastrukturo je v državi zavladala kriza pri oskrbi z gorivom. O težavah poročata kar dve tretjini od skupno 83 ruskih regij. Pomanjkanje goriva tako predstavlja nevšečnosti milijonom ljudi ter tudi grožnjo za preživetje številnih podjetij. Pred odprtimi bencinskimi črpalkami se vijejo dolge kolone vozil, zaznavajo pa tudi fizična obračunavanja med vozniki.

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Razmere so še posebej kritične na Krimu, kjer so oblasti razglasile izredne razmere in prepovedale prodajo goriva. Turizem, ki je v običajnih razmerah ključen za tamkajšnje gospodarstvo, je popolnoma zamrl.

Da imajo težave, je priznal tudi predsednik Vladimir Putin, ki je v luči iskanja rešitev v Moskvi sklical najvišje predstavnike oblasti. Krizo glede oskrbe z gorivom v javnosti sicer predstavlja zelo optimistično. V pogovoru za državno televizijo je dejal, da jim ukrajinski napadi na energetsko infrastrukturo seveda povzročajo težave, ob tem pa vztrajal, da pomanjkanje goriva ni kritično. Izpostavil je, da ruski napadi povzročajo precej večjo škodo Ukrajini.

Pred odprtimi bencinskimi črpalkami se vijejo dolge kolone vozil. | Foto: Reuters Pred odprtimi bencinskimi črpalkami se vijejo dolge kolone vozil. Foto: Reuters

Fizična obračunavanja na bencinskih črpalkah

Kar zadeva konkretne številne, se obseg škode prikriva, saj je Rusija cene goriv na domačem trgu dodala na seznam gospodarskih podatkov, ki jih ne objavljajo več, poroča Politico. Da je stanje kritično, pa potrjujejo pričanja številnih prebivalcev. Družbena omrežja so namreč preplavili posnetki voznikov, ki zaradi goriva na bencinskih črpalkah fizično obračunavajo z drugimi vozniki. Pred tistimi črpalkami, kjer je gorivo še na voljo, pa je videti kolone vozil, ki na gorivo čakajo ure in ure.

Kot še poroča Politico, je kriza tako huda, da bo Indija – ki velja za največjo uvoznico ruske surove nafte – del predelanih proizvodov zdaj izvažala nazaj v državo izvora. Edina svetla točka za Kremelj je le ta, da ima država še vedno veliko dizla, ki je bistvenega pomena za tovornjake in kmetijsko mehanizacijo. So pa uradniki po koncu sestanka v Moskvi povedali, da bo vlada poleti morda uvedla popolno prepoved izvoza, da bi zagotovila oskrbo v času žetve. Izvoz reaktivnega goriva in bencina je medtem že prepovedala.

Na Krimu so oblasti razglasile izredne razmere in prepovedale prodajo goriva. | Foto: Reuters Na Krimu so oblasti razglasile izredne razmere in prepovedale prodajo goriva. Foto: Reuters

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