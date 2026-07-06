Norveški vplivnež je v Rusiji naletel na velike težave

Norveški vplivnež Rudi Ripnes, ki je naklonjen Putinovi Rusiji, je mislil, da bo njegova vožnja s požrešnim ameriškim klasikom od Osla do Moskve precejšen spektakel. Ni šlo po načrtih. Razlog za njegove težave: veliko pomanjkanje goriva v Rusiji.

Potovanje iz Osla v Moskvo prek najsevernejšega mejnega prehoda je imelo vse sestavine za spektakularno serijo na družbenih omrežjih – če ne bi bilo popolne ruske krize s pomanjkanjem goriva, piše norveški medij Barents Observer.

Na pot s požrešnim avtomobilom

Mladi norveški vplivnež Rudi Ripnes je znan po objavljanju videoposnetkov, v katerih hvali Rusijo. Junija se je odpravil iz Osla z namenom, da prevozi skoraj štiri tisoč kilometrov do Moskve prek Kirkenesa in Murmanska.

To je bilo kar precejšnje potovanje za Cadillac Eldorado kabriolet iz leta 1975 – žejni klasični avtomobil z motorjem V8, ki porabi približno dva litra bencina na 10 kilometrov.

Podcenjeval pomanjkanje bencina v Rusiji

Po prihodu v Murmansk je Ripnes na avto celo nalepil nalepke, ki so oglaševale potovanje: "Oslo – Murmansk – Sankt Peterburg – Moskva." Vendar pa se je potovanje v Murmansku nenadoma ustavilo.

"Podcenjeval sem, kako hudo je pomanjkanje bencina v Rusiji," je Ripnes povedal v eni od svojih video posodobitev na TikToku. Na Telegramu pa je pojasnil: "Trenutno sem v Murmansku. Tukaj nimam težav z nakupom bencina, vendar je omejitev 30 litrov na polnjenje. Vendar se zdi, da so v Kareliji težave z bencinom in ne morem tvegati, da bi tam obtičal brez goriva."

Namesto z avtomobilom v Sankt Peterburg z vlakom

Da bi se izognil temu, da bi obtičal v Murmansku vse poletje, se je odločil, da bo avto za zdaj pustil tam. Na koncu se je z vlakom odpeljal v Sankt Peterburg.

Ripnes se je po vstopu v Rusijo pritoževal tudi nad težavami z internetom, saj naj bi težave povzročale zamude pri objavi njegovih vsebin na družbenih omrežjih.

Proruske izjave

Barents Observer je že poročal o Ripnesovi dejavnosti na družbenih omrežjih, v kateri se posmehuje zahodnim sankcijam in hvali Rusijo. Daje tudi intervjuje ruskim provladnim televizijskim kanalom in trdi, da v Rusiji ni politične represije.

Glede na pretekle razmere je bila odločitev, da Cadillac pusti doma, morda razumna. Vrste na bencinskih črpalkah so v zadnjih dneh po vsej Rusiji naraščale, skupaj z negotovostjo in frustracijami.

Ruske težave zaradi ukrajinskih napadov

Videoposnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo prepire – in v nekaterih primerih tudi pretepe – med vozniki, ki čakajo na gorivo, piše Barents Observer.

Pomanjkanje goriva je še en znak pritiska, ki ga ruska vojna proti Ukrajini povzroča gospodarstvu države. Ponavljajoči se napadi ukrajinskih brezpilotnih letal na ruske rafinerije nafte so povzročili obsežno škodo in znatno zmanjšali proizvodnjo rafiniranih naftnih derivatov.

Visoke cene bencina in količinske omejitve

Ocenjuje se, da je zaradi napadov trenutno nedostopna tretjina ruskih zmogljivosti za rafiniranje nafte. Cene bencina so se močno zvišale, v številnih ruskih regijah so uvedli omejitve nakupa na 20 ali 30 litrov.

Kot še piše Barents Observer, je spletna stran SeverPost iz Murmanska (rusko mesto na polotoku Kola na skrajnem severu države) vsem prebivalcem Murmanska, ki nameravajo poleti potovati ali leteti proti jugu Rusije, ponudila odkrit nasvet: "Bolje je, da sploh ne greste."