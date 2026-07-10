Resni.ca bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku.

"Prvi predlog končno postavlja v ospredje navadnega človeka, ko zboli, drugi pošteno vrednoti in ščiti tiste, ki zanj skrbijo," so zapisali v stranki Resni.ca. Napovedujejo, da bosta zakona vzpostavila red, brezpogojno varovala človekovo dostojanstvo in rešila javni zdravstveni ter socialnovarstveni sistem pred kolapsom.

Krajše čakalne dobe in zdravstveni boni

Med ključnimi rešitvami so našteli strožje najdaljše dopustne čakalne dobe glede na stopnjo nujnosti. Za stopnjo nujno bi ohranili zdajšnjih 24 ur, medtem ko bi čakalno dobo za stopnjo zelo hitro z zdajšnjih 30 skrajšali na 15 dni, za stopnjo hitro z 90 na 60 dni in za stopnjo redno s 180 na 120 dni.

"Če vam država pravočasno ne zagotovi termina, vam bo sistem samodejno poiskal tri najhitrejše izvajalce," napovedujejo. Ob tem bi namesto zastopnikov pacientovih pravic uvedli "močno profesionalno podporo, ki bo ljudem dejansko pomagala".

Zdravstveni bon bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali v 25 kilometrih od doma ne najde zdravnika. Bon bi nato lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika, predpisoval bi tudi recepte in vodil bolniške dopuste.

Strožji nadzor in spremembe za zdravstvene delavce

S predlogoma bi uvedli tudi strog nadzor nad javno opremo. "Kapacitete, oprema in delovni čas morajo biti popolnoma ločeni. Konec je brezplačne rabe aparatov v javnih bolnišnicah za zasebne zaslužke, uporaba javne opreme se bo strogo nadzirala in obračunala po polni lastni ceni," so zapisali v stranki. Ob tem napovedujejo, da samoplačniške storitve ne bodo več vstopnica za privilegije v javnem sistemu.

Napovedujejo novo obliko dopolnilnega dela za zdravstvene delavce s "poštenim in stimulativnim plačilom", a bi to delo lahko opravljali izključno znotraj javne mreže.

Uvedli bi seštevanje vseh ur dela in dežurstev zdravstvenih delavcev. Delo preko 48 ur tedensko do največ 72 ur bi bilo možno izključno ob prostovoljni in pisni privolitvi posameznika, to pa bi lahko kadar koli umaknil brez posledic.

Odškodninski sklad za paciente

S predlogoma bi ustanovili tudi namenski odškodninski sklad za paciente, ki pri zdravljenju utrpijo škodo nad običajnimi tveganji. Po njihovih navedbah bi tako pacienti hitro in pravično prejeli odškodnino po jasnem točkovniku v preprostem upravnem postopku, brez dokazovanja osebne krivde zdravnika.