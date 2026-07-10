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Avtorji:
K. M., P. J., STA

Petek,
10. 7. 2026,
9.22

Osveženo pred

27 minut

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Natisni članek

Natisni članek
seja Državni zbor Zoran Stevanović Black Cube parlamentarna preiskava

Petek, 10. 7. 2026, 9.22

27 minut

Poslanci znova o preiskovanju Black Cuba in medijev

Avtorji:
K. M., P. J., STA

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Zoran Stevanović | Predsednik DZ Zoran Stevanović prejšnji četrtek seje ni izvedel, saj dnevni red ni bil izglasovan. | Foto STA

Predsednik DZ Zoran Stevanović prejšnji četrtek seje ni izvedel, saj dnevni red ni bil izglasovan.

Foto: STA

Poslanci danes znova odrejajo parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank (medijev), obe preiskavi je zahtevala opozicija. Gre za drugi poskus, saj je konec junija večina zavrnila dnevni red izredne seje parlamenta, ki jo je Zoran Stevanović moral sklicati zaradi zahteve opozicije, zaradi česar takrat preiskavi nista bili odrejeni. Na tokratno sejo so uvrstili še predlog Resni.ce za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni.

Parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo naj bi izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov o korupciji v državi z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva, so zahtevali poslanci Svobode ter Levice in Vesne.

S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi opozicija raziskala še sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Za tem se skriva nadaljevanje preiskave, ki sta jo v preteklosti že vodili Mojca Pašek Šetinc in Tamara Vonta o financiranju medijev in novinarjev, na primer Bojana Požarja, ki je bila s poročilom že končana. Ni pa bilo v prejšnjem mandatu mogoče preverjati plačil medijem iz državnega podjetja GEN-I, ko ga je vodil Robert Golob, ker so danes opozicijske stranke odreditev preiskave dogajanj v energetiki tedanji opoziciji onemogočile, raziskavo, ki jo je o Golobovih poslih in podjetjih zahteval državni svet, pa blokirale z vrsto manevrov, nazadnje z imenovanjem svojega predsednika, ki se ni trudil s preiskovanjem.

Prejšnja izredna seja ni bila izvedena, dnevni red ni bil izglasovan 

Izredna seja državnega zbora o odreditvi parlamentarnih preiskav je bila že 2. julija, a poslanci takrat niso potrdili dnevnega reda, zato preiskave takrat niso bile odrejene. 

Od 76 navzočih poslank in poslancev je za potrditev dnevnega reda glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne. Proti je bilo 38 poslank in poslancev SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Resni.ce. Navzoči štirje poslanci Demokratov so bili vzdržani. Seje se sicer niso udeležili nekateri glavni akterji, med njimi predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob in predsednik stranke SD Matjaž Han, saj sta bila na dopustu. Prav tako se seje nista udeležila poslanec Svobode Vinko Logaj in poslanka Svobode Janja Sluga, medtem ko poslanka Levice Tina Brecelj in poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic nista glasovala – oba trdita, da jima niso delovale glasovalne naprave. 

Obravnavali bodo tudi predlog zakona o grbu, zastavi in himni 

Na seji bodo danes obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resni.ca želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dosedanjo občasno prakso, ko so kot znak solidarnosti z neko državo ali skupino državljanov zaplapolale njihove zastave. Primeri so bili izobešanja zastav Ukrajine, Izraela ali Palestine, mavrične zastave v času festivala Parada ponosa ...

Zoran Stevanović
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