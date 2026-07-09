Janez Janša razkril, zakaj je bil iz EPP izključen Branko Grims

Predsednik vlade Janez Janša je v zapisu na družbenem omrežju X izrazil obžalovanje nad izključitvijo evroposlanca Branka Grimsa iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP). Ocenil je sicer, da razlog za skrajen ukrep, ki ga je Janši po njegovih besedah do zdaj že dvakrat uspelo preprečiti, ni bila vsebina Grimsovih stališč, temveč način njegovega delovanja znotraj poslanske skupine EPP.

Janša je v svojem zapisu na platformi X poudaril, da je Evropska ljudska stranka široka politična konfederacija, v kateri sodelujejo osebe z zelo različnimi stališči.

Evroposlanec Branko Grims, ki ga je poslanska skupina EPP včeraj na glasovanju izključila – več o tem v tem prispevku –, po mnenju predsednika vlade s svojimi stališči sploh ne izstopa bistveno, saj številni poslanci iz drugih držav izražajo enaka ali celo ostrejša stališča glede migracij, varnosti, zelenega prehoda in drugih vprašanj oz slovenskega evroposlanca.

Vsebina Grimsovih nastopov po mnenju Janše tako ne more biti osrednji razlog za izključitev iz poslanske skupine EPP.

Branko Grims se je po sredinem glasovanju zahvalil za izjemno podporo, ki je je bil deležen te dni za svoje delo v Evropskem parlamentu. Kot je dejal, mu to izjemno veliko pomeni in ga hkrati zavezuje, da bo svoje delo nadaljeval še naprej. Pri tem sicer ni pojasnil, ali bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od političnih skupin. Obenem se je zavezal, da bo še naprej v Evropskem parlamentu z vsemi močmi delal za svoje volivce, za Slovenijo in za varno Evropo. Foto: Bojan Puhek

Celoten zapis predsednika vlade Janeza Janše:

Obžalujemo izključitev Branka Grimsa iz poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu. To je bil tretji tak poskus/predlog. 2 x sem dosegel, da predlog njegove izključitve ni prišel do formalne procedure. Tretjič ni bilo mogoče. Slika ni črno bela in problem ni pretežno v vsebini … — Janez Janša (@JJansaSDS) July 9, 2026

Janša Grimsu očita "soliranje"

Kot ključni jeziček na tehtnici Janez Janša tako izpostavlja dejstvo, da drugi poslanci svoja stališča najprej zagovarjajo znotraj EPP in spoštujejo interna pravila poslanske skupine. Grimsu predsednik vlade medtem očita soliranje:

"Poslanci EPP, ki nastopajo s podobnimi ali celo ostrejšimi stališči do omenjenih vprašanj kot Branko Grims, se zanje najprej borijo znotraj kluba. Ker vedo, da je to najbolj pomembno, saj brez EPP v Evropskem parlamentu ni mogoče izglasovati nobene desno sredinske politike. Ne nastopajo na konferencah drugih poslanskih skupin kot predstavniki EPP brez vednosti in soglasja skupine. Takšni solistični nastopi večkrat oblikovanje dobrega kompromisa prej otežijo kot omogočijo. Kako bi npr. reagirala poslanska skupina katerekoli stranke v slovenskem parlamentu, če bi kak njen poslanec namesto na seji svoje poslanske skupine odšel predstavljati stališča na konferenco neke druge skupine, na sejo svoje pa ne bi niti prišel?" je zapisal Janša.

V Evropski ljudski stranki so med razlogi za izključitev evroposlanca Branka Grimsa predhodno navedli več razlogov, med katerimi so pomanjkljiva delovna etika, kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam ter delovanje v nasprotju z interesi EPP. Na fotografiji Janez Janša in Branko Grims leta 2014. Foto: STA

Izključitev Grimsa nepomembna za EPP, a še kako pomembna za SDS

Janša v svojem zapisu še ocenjuje, da izid glasovanja – za izključitev Grimsa iz poslanske skupine EPP je v sredo glasovalo 131 poslancev, le sedem pa jih je bilo proti (tudi vsi slovenski predstavniki SDS in pa Matej Tonin iz kvote NSi) – ni bil ideološki.

Opozoril je, da so za izključitev Grimsa glasovali tudi tisti poslanci, ki so znani po enakih ali celo bolj neizprosnih stališčih kot Branko Grims, kar po mnenju Janše dodatno potrjuje, da je bil odločilen predvsem način delovanja Branka Grimsa.

Predsednik vlade je ob koncu zapisa še ocenil, da je odločitev o izključitvi Branka Grimsa za EPP sicer razmeroma nepomembna, za stranko SDS pa zaradi zmanjšanja števila poslancev v največji poslanski skupini Evropskega parlamenta pomeni veliko izgubo, saj se bo s tem zmanjšal tudi vpliv SDS pri sooblikovanju odločitev na ravni celotne EU.