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Avtor:
A. T. K.

Petek,
10. 7. 2026,
10.45

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek
Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Torstein Træen Uno-X Mobility Anders Halland Johannessen

Petek, 10. 7. 2026, 10.45

11 minut

Konec sanj za Torsteina Træena: Tour zapušča z zlomljenimi rebri in pretresom možganov, a dobre volje #video

Avtor:
A. T. K.

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Torstein Træen, Anders Halland Johannessen | Za Norvežana Torsteina Træena se je vladavina v rumeni majici prehitro končala. Po padcu na spustu v šesti etapi in poškodbi predčasno odhaja domov. | Foto Guliverimage

Za Norvežana Torsteina Træena se je vladavina v rumeni majici prehitro končala. Po padcu na spustu v šesti etapi in poškodbi predčasno odhaja domov.

Foto: Guliverimage

Tridesetletni Norvežan Torstein Træen, prvi kolesar ekipe Uno-X Mobility, ki je oblekel rumeno majico vodilnega na Dirki po Franciji, in šele tretji Norvežan z znamenito maillot jaune, si je šesto etapo Toura gotovo predstavljal precej drugače. Najverjetneje je upal, da bo tudi po zahtevnem pirenejskem dnevu ostal v rumenem, a se je zgodba razpletla povsem drugače. Po padcu na spustu je izgubil stik z najboljšimi, pozneje pa zaradi poškodb mnogo prezgodaj končal letošnji Tour. V ekipi so ga domov pospremili na invalidskem vozičku, z levčkoma v naročju in z veliko smeha.

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Kljub težkemu dnevu, v katerem je padel na spustu, potem ko je s kolesom oplazil moštvenega kolega, in močno zaostal, je po prihodu v cilj še zmogel nekaj humorja. Etapo je končal na 51. mestu, skoraj pol ure za zmagovalcem Tadejem Pogačarjem.

"Z Andersom Hallandom Johannessenom sva se šalila, da bova sprintala. Nisem vedel, ali mi bo pustil zmagati, a vsaj še vedno se lahko smejiva, čeprav to ni bil najboljši dan," je povedal Træen.

Torstein Traen | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Takrat je še verjel, da bi lahko dirko kljub bolečinam nadaljeval, a podrobnejše preiskave so pokazale, da to ne bo mogoče. Træen si je ob padcu zlomil več reber in utrpel pretres možganov, zato je Tour zanj končan.

Pri ekipi Uno-X Mobility so pojasnili, da je Træen po padcu sprva uspešno opravil protokol za pretres možganov, a so poznejši dodatni pregledi in podatki iz senzorjev v njegovi čeladi pokazali drugače.

Kljub težkemu slovesu so pri Uno-X, ekipi, ki slovi po dobri energiji in najrazličnejših domislicah, ohranili visoko moralo in dobro voljo. Træena so s Toura pospremili na invalidskem vozičku, z dvema levčkoma, ki ju je prejel kot vodilni na dirki, v naročju, video pa opremili z glasbo Always Look on the Bright Side of Life (Vedno poglej na življenje s pozitivne plati). Za Norvežana ima ta izbor še posebno simboliko.

Leta 2022 je uspešno prebolel raka na modih, zato verjetno še bolj ceni življenje in se ne obremenjuje s stvarmi, ki niso življenjskega pomena. Bolezen so mu odkrili med dopinško kontrolo, ker pa je bila še v zgodnji fazi, so mu tumor operativno odstranili. Ni potreboval kemoterapije, zato se je lahko razmeroma hitro vrnil na dirke.

Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi:

Torstein Træen/kolaž
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V dneh, ko je nosil rumeno majico, si je njegov moštveni kolega in sostanovalec v hotelski sobi Anders Halland Johannessen, sicer lanski zmagovalec dirke Po Sloveniji, omislil tudi hudomušen natečaj za iskanje boljše polovice. Kot je v šali razlagal v pogovoru za Eurosport, je bil naval precejšen, zato bo treba kandidatke najprej razvrstiti v Excelovo tabelo in se nato odločiti, katera bo napredovala v naslednji krog.

VIDEO: natečaj za boljšo polovico Torsteina Træena

Ko je postalo jasno, da Træen zaradi poškodb odhaja domov, je Johannessen na družbenih omrežjih zapisal, da je pri iskanju dekleta zdaj najpomembnejše, da kandidatka ni preveč zabavna in da Torsteina ne spravlja v smeh.

"Torstein ima namreč štiri zlomljena rebra in pretres možganov. Dodaten plus je, če imaš avto in ga lahko v prihodnjih dneh pobereš na letališču," je zapisal Johannessen in dodal, da je bilo veselje biti njegov sostanovalec, dnevi v rumeni majici pa so dnevi, ki jih ne bo nikoli pozabil.

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