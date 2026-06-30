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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
6.14

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek
bencin dizel gorivo cene

Torek, 30. 6. 2026, 6.14

41 minut

Bencin od polnoči dražji, dizel cenejši

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. | Foto STA

Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija.

Foto: STA

Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra, liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje, in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu.

Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,641 evra za liter, dizel okoli 1,708 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,296 evra.

Višje dovoljene marže

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala, od sredine meseca pa so veljavi višje dovoljene marže ter za trgovce ugodnejše rešitve pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu.

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo sicer po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

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