S torkom spremenjene cene goriv

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka, 30. junija 2026, do vključno ponedeljka, 6. julija 2026, znašale 1,537 evra za liter bencina, 1,605 evra za liter dizelskega goriva in 1,193 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest tako treba plačati 1,537 evra za liter (cena pred spremembo 1,530 evra za liter), pri 50 litrih to znese 76,85 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,641 evra za liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,605 evra za liter (cena pred spremembo 1,607 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 80,25 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo za liter dizla treba odšteti okoli 1,708 evra za liter.

Za liter kurilnega olja pa bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,193 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,200 evra za liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.193 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,296 evra za liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1.296 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evre.

Cene se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje, so še sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.