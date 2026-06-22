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Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
16.25

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
cene goriv bencin dizel

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 16.25

1 ura, 14 minut

Znane so nove cene goriv: bencin in dizel občutno cenejša

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,04
bencinska črpalka | Gorivo se bo občutno pocenilo. | Foto Shutterstock

Gorivo se bo občutno pocenilo.

Foto: Shutterstock

Opolnoči se bo liter 95-oktanskega bencina pocenil za 6,2 centa, nova cena bo 1,530 evra za liter. Liter dizelskega goriva se bo pocenil za kar 11,1 centa, in sicer na 1,607 evra za liter, kurilno olje pa se bo pocenilo za kar 11,8 centa na 1,200 evra za liter.

Gre za najnižje cene po 10. marcu. Veljale bodo do vključno 29. junija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Nižje cene od danes določenih so veljale v 14-dnevnem obdobju do vključno 10. marca, nato pa so se po izbruhu vojne v Iranu začele zviševati.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,633 evra za liter, dizel okoli 1,711 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,303 evra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,41759 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

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