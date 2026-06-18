Komisija za nadzor javnih financ o višjih maržah na gorivo

Komisija DZ za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu.

Vlada je minuli teden ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov zvišala najvišje dovoljene marže in šla trgovcem z gorivi na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu. Po ocenah pristojnega ministrstva je učinek sprememb na ceno dizla okoli sedem centov, na ceno 95-oktanskega bencina okoli 2,5 centa in na ceno kurilnega olja okoli 2,2 centa na liter.

V Svobodi in tudi Levici so v odzivih poudarili, da je prejšnja vlada znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa da skrbi za višje zaslužke naftnih trgovcev. V Svobodi menijo, da gre za plačevanje uslug za "umetno ustvarjanje težav" pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred volitvami marca letos.

Komisija, v kateri ima večino opozicija, bo predvidoma odločala o predlogu, da vlado pozove, naj zniža marže in jih ne dviguje, dokler končna cena derivatov ne doseže ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Predlagan je tudi poziv ministrstvu za finance, da komisiji pošlje analizo finančnih posledic nove uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov in znižanja trošarine na bencin, ter pojasni finančne učinke teh ukrepov na državni proračun. Pri tem naj analiza vsebuje tudi opis protiukrepa, ki bo nadomestil izpad proračunskih sredstev, pozivajo predlagatelji.