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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
6.35

Osveženo pred

29 minut

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Natisni članek

Natisni članek
gorivo bencin nafta Komisija DZ Svoboda

Četrtek, 18. 6. 2026, 6.35

29 minut

Komisija za nadzor javnih financ o višjih maržah na gorivo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Bencin, dizel, bencinska črpalka | Komisija bi glede na predlog ministrstvo pozvala tudi, naj ji pošlje izračun finančnih posledic ukrepov na povprečno družino, ki se ogreva na kurilno olje in prevaža na dizel ali bencin, ter na povprečno kmetijsko gospodarstvo. | Foto Shutterstock

Komisija bi glede na predlog ministrstvo pozvala tudi, naj ji pošlje izračun finančnih posledic ukrepov na povprečno družino, ki se ogreva na kurilno olje in prevaža na dizel ali bencin, ter na povprečno kmetijsko gospodarstvo.

Foto: Shutterstock

Komisija DZ za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu.

Vlada je minuli teden ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov zvišala najvišje dovoljene marže in šla trgovcem z gorivi na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu. Po ocenah pristojnega ministrstva je učinek sprememb na ceno dizla okoli sedem centov, na ceno 95-oktanskega bencina okoli 2,5 centa in na ceno kurilnega olja okoli 2,2 centa na liter.

V Svobodi in tudi Levici so v odzivih poudarili, da je prejšnja vlada znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa da skrbi za višje zaslužke naftnih trgovcev. V Svobodi menijo, da gre za plačevanje uslug za "umetno ustvarjanje težav" pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred volitvami marca letos.

Komisija, v kateri ima večino opozicija, bo predvidoma odločala o predlogu, da vlado pozove, naj zniža marže in jih ne dviguje, dokler končna cena derivatov ne doseže ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Predlagan je tudi poziv ministrstvu za finance, da komisiji pošlje analizo finančnih posledic nove uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov in znižanja trošarine na bencin, ter pojasni finančne učinke teh ukrepov na državni proračun. Pri tem naj analiza vsebuje tudi opis protiukrepa, ki bo nadomestil izpad proračunskih sredstev, pozivajo predlagatelji.

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