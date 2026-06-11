Dodge bo novega chargerja pripeljal v Evropo. Pri klasičnih pogonih se bo treba zadovoljiti s šestvaljnim in ne več osemvaljnim motorjem, najzmogljivejša pa bo električna različica.

Dodge je odprl novo poglavje za svoj legendarni model charger, ki bo prvič uradno naprodaj tudi na evropskih trgih. Ameriška ikona prihaja v Evropo prek uradnega uvoznika KW Automotive, kupci pa bodo lahko izbirali med bencinskimi in povsem električnimi različicami.

Charger bo v Evropi stal od 66 tisoč evrov naprej, prvi pa bodo na ceste zapeljali letos jeseni.

Foto: Stellantis Foto: Stellantis

Charger s Stellantisove platforme

Nova generacija chargerja je zasnovana na Stellantisovi platformi STLA Large in združuje prepoznavne oblikovne značilnosti predhodnikov z moderno tehnologijo. Vsi modeli imajo serijsko štirikolesni pogon, na voljo pa bodo tako kot dvovratni kupeji ali štirivratne limuzine.

Bencinsko ponudbo predstavlja nova družina motorjev Hurricane. Osnovni charger R/T poganja trilitrski vrstni šestvaljnik z močjo 309 kilovatov, medtem ko zmogljivejši charger scat pack razvije 405 kilovatov. S tem Dodge dokončno opušča znameniti motor V8 hemi, ki je desetletja zaznamoval znamko.

Na nasprotni strani ponudbe sta električni različici daytona. Osnovna razvije Daytona 394 kilovatov, vrh ponudbe pa predstavlja Daytona Scat Pack z močjo 493 kilovatov.

Prihod chargerja v Evropo pomeni pomemben korak za Dodge, ki je bil doslej na stari celini prisoten le zelo omejeno. Novi model bo skušal evropske kupce prepričati z redko kombinacijo ameriškega značaja, sodobne elektrifikacije in možnosti izbire med klasičnim bencinskim ali povsem električnim pogonom.

Foto - dodge charger nekoč

Foto: Stellantis Foto: Stellantis Foto: Stellantis Foto: Stellantis Foto: Stellantis Foto: Stellantis